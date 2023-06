Mbappé dément ses envies de départ cet été

Le feuilleton est relancé. Toute la presse internationale ont donné depuis hier soir Mbappé partant dès cet été. Le joueur, via son Twitter, à démenti une information sortie par Le Parisien dans l’après-midi, donnant le capitaine des Bleus au Real Madrid dès cet été. Une sortie, attendue, mais choc qui bouleverse la saga Mbappé.

Les Parisiens sont bien partis pour revivre un feuilleton Mbappé cet été. En effet, depuis hier soir et la révélation de L’Equipe, affirmant que Kylian Mbappé avait informé le PSG qu’il ne souhaitait pas activer son option d’une année supplémentaire, la presse internationale a produit un déferlement d’informations concernant ce dossier, ouvrant ainsi une nouvelle saga Mbappé. La réaction du club en allait bon train, toujours selon L’Equipe, Nasser Al Khelaifi aurait posé un ultimatum : la prolongation ou la vente lors de ce mercato estival 2023. Rapidement relayée et vérifiée, l’information s’est développée, le prix de vente fixé au delà des 200 millions d’euros, une seule et unique destination possible : le Real Madrid, la lettre annonçant son souhait de ne pas prolonger, écrite et signée depuis le 15 juillet 2022… Le joueur a même communiqué via l’AFP concernant cette histoire de lettre envoyée au club. Plus récemment, Le Parisien révélait que le champion du Monde 2018, lui-même, souhaitait rejoindre le Real Madrid dès cet été. Déçu des promesses non tenues par les Rouge et Bleu, les étoiles seraient alignées pour qu’il parte : le PSG serait enclin à le vendre, et le Real serait prêt à dépenser dès cet été pour s’adjuger les services du numéro 7 parisien.

MENSONGES…❌

En même temps plus c’est gros plus ça passe. J’ai déjà dis que je vais continuer la saison prochaine au PSG où je suis très heureux. https://t.co/QTsoBQvZKU — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 13, 2023 Twitter : @KMbappe

30 minutes plus tard, le principal intéressé sort (de nouveau) du silence et publie sur son Twitter sa version des faits, en réponse à l’article du Parisien. « MENSONGES […] plus c’est gros plus ca passe. J’ai déjà dis que je vais continuer la saison prochaine au PSG où je suis très heureux« . Un tweet révélateur, sur à la fois l’ampleur que peuvent prendre les rumeurs concernant l’avenir du prodige français, mais aussi sur ses intentions. Il faut faire attention, et ne pas surinterpréter les choses. Son tweet ne dément que l’article du Parisien, l’envoyant à Madrid cet été. Rien n’indique que le joueur souhaiterait réellement ne pas quitter Paris à l’issue de son contrat. Cependant, si les choses restent telles qu’elles sont, Mbappé partirait libre, et le PSG ne récupérerait aucune indemnité de transfert, ce qui, selon L’Equipe ne ravirait pas Nasser Al Khelaifi. Affaire à suivre…

