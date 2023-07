Ce lundi 24 juillet 2023 a été une journée très active en terme de rumeurs autour du mercato du PSG. Voici notre résumé de la journée en terme d’actus autour du Paris Saint-Germain. Retrouvez tout l’été votre résumé quotidien de l’actu PSG sur Canal Supporters.

A la Une : Aucune porte fermée pour Harry Kane !

L’information sortie en fin d’après midi est venue ponctuer cette journée riche en rumeurs autour du Paris Saint-Germain. En effet RMC Sport indique qu’Harry Kane ne fermerait pas la porte du club de la capitale. Le joueur serait en pleine réflexion malgré un accord déjà trouvé avec le Bayern Munich. Daniel Levy, président de Tottenham, préfèrerait vendre son joueur à Paris, compte tenue de ses bonnes relations avec le président Rouge & Bleu, Nasser Al-Khelaïfi. Ce dernier se montrerait très optimiste dans le dossier, notamment car la femme du joueur se serait renseignée sur des logements parisiens. L’Equipe confirme cette information et rajoute que Pini Zahavi, « agent influent dans le monde du football, proche à la fois de Nasser Al-Khelaïfi et de Daniel Levy, tente de faire comprendre à l’Anglais qu’il est de son intérêt de vendre Harry Kane cet été au Paris-Saint-Germain« .

Le dossier Harry Kane, tantôt

Selon Matteo Moretto, de nouveaux contacts ont eu lieu récemment entre le PSG et l’entourage de Harry Kane. Les bonnes relations entre Nasser Al-Khelaïfi et Daniel Levy, le président de Tottenham, pourraient être un plus. Le joueur n’aurait pas encore pris de décision sur son avenir, malgré le fort intérêt du Bayern Munich.

Cependant, Fabrizio Romano a indiqué que le Bayern Munich restait le grand favori à la signature du meilleur buteur de l’histoire des Spurs. La piste Kane au PSG semble de plus en plus compliquée. Florian Plettenberg, journaliste pour Sky Sport, affirme que les dirigeants du Bayern Munich devraient rencontrer le président de Tottenham, Daniel Levy, cette semaine. Harry Kane serait prêt à rejoindre la Bundesliga, et reste dans l’attente d’un accord entre les deux clubs.

Le dossier chaud : Mbappé à Al-Hilal ?

Cette semaine commence fort en rumeurs autour du Paris Saint-Germain ! En effet, Fabrizio Romano a révélé, en fin de matinée, que le club saoudien d’Al-Hilal avait fait une offre de 300 millions d’euros au Paris Saint-Germain pour Kylian Mbappé. Une somme pharaonique, qui s’accompagnerait d’un salaire de 700 millions d’euros pour un an pour le numéro 7 parisien, selon plusieurs médias. Un an de contrat attendrait donc le crack de Bondy, lui permettant de rejoindre le Real Madrid libre l’été prochain. Plus amples informations sont parues ensuite, dans l’après midi, notamment autour de discussions à venir entre le club de la capitale et le FC Barcelone, concernant le capitaine de l’Equipe de France. Le club catalan porterait un intérêt pour Mbappé, et serait prêt à inclure quelques joueurs dans l’opération, compte tenue des difficultés financières que traverse le Barça.

En attendant, de son côté, le joueur est à nouveau apparu souriant à la sortie de l’entraînement à Poissy (78). Mbappé s’est donc prêté au jeu des autographes et photos, tandis que son nom affole l’espace médiatique qui entoure son club, le Paris Saint-Germain.

Plus tôt dans la journée, le président de l’UNFP, Philippe Piat, s’est exprimé aux micros d’RMC sur le cas Mbappé. Selon lui, si le Paris Saint-Germain compte réellement ne pas faire jouer de la saison son numéro 7, le syndicat des joueurs professionnels « sera obligé de demander le respect des textes […] Obliger le club à le faire jouer car sinon, ce serait un harcèlement. Cela deviendrait illégal sur le plan du droit du travail« .

Les mots d’Asensio

« Je suis sûr qu’on va vivre des grandes choses » affirme donc la deuxième recrue du mercato estival parisien, Marco Asensio, aux micros d’RMC Sport, dans un entretien exclusif. Le nouveau numéro 11 du Paris Saint-Germain a évoqué bon nombres de sujets, entre les premiers contacts avec le club de la capitale, sa relation avec Luis Enrique, son adaptation au vestiaire Rouge & Bleu, le championnat français ou encore les ambitions européennes de son nouveau club.

« Le PSG va toujours être un candidat pour gagner la Champion’s League, et cette année on va essayer de le faire » Marco Asensio pour RMC Sport

Une offre du PSG pour Paulo Maldini

D’après Gianluca Di Marzio, journaliste italien spécialiste du mercato, l’ancien défenseur, Paulo Maldini, serait dans les plans du club de la capitale, après avoir été licencié par le club milanais il y a quelques semaines. Le quintuple vainqueur de la Ligue des Champions aurait reçu une offre du Paris Saint-Germain, mais le poste en question n’est pas connu. Cependant, l‘Italien aurait également reçu une offre de la Squadra Azurra, la sélection avec qui il a été capitaine à 74 reprises.

