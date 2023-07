Les News PSG du jour : Ugarte présenté, Neymar revient plus tard que prévu, Xavi Simons, Joao Félix, Gabri Veiga…

Journée chargée en informations pour le PSG en ce vendredi 7 juillet. Voici le résumé des actualités du Paris Saint-Germain aujourd’hui. Retrouvez tout l’été votre résumé quotidien de l’actu PSG sur Canal Supporters.

À LA UNE : MANUEL UGARTE PRÉSENTÉ ET INTERVIEWÉ SUR LE SITE DU PSG

C’est désormais officiel, l’Uruguayen Manuel Ugarte a signé au Paris Saint-Germain. Paris a obtenu les services de la pépite du Sporting Portugal contre le paiement de sa clause libératoire, à hauteur de 60M€. Le milieu de terrain s’est engagé pour cinq années avec le club de la capitale, faisant de lui la troisième recrue Rouge & Bleu cet été. À seulement 22 ans, Ugarte devient le milieu le plus cher de l’histoire du club, devant Leandro Paredes (47M€) et Javier Pastore (42M€). Arrivé à Paris aujourd’hui, le joueur a répondu à la traditionnelle interview d’arrivée sur le site du PSG. On y apprend que le natif de Montevideo désigne Christian Rodriguez comme légende du PSG. Le milieu y a également expliqué son choix de signer dans la capitale, en plus d’exprimer ses ambitions et son excitation à l’idée de jouer au Parc des Princes.

LE DOSSIER CHAUD : LE RETOUR DE NEYMAR REPORTÉ

Après une fin de saison 2022-2023 prématurée en raison d’une énième blessure à la cheville, Neymar Jr se remet de son opération et se rapproche d’un retour à l’entraînement. Son retour à Paris était attendu à la fin de la semaine pour entamer sa remise en forme. Mais le Brésilien reviendra dans la capitale française un peu plus tard. Le numéro 10 aurait dû profiter des nouvelles installations de Poissy cette semaine aux côtés de Nordi Mukiele, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes. Son retour sera finalement décalé de quelques jours, comme le rapporte L’Equipe : « D’une part car la reprise du groupe, initialement envisagée le 4 juillet, a finalement été reportée au 10 pour les premiers joueurs (les internationaux qui ont joué en sélection en juin reviendront entre le 17 et le 22). D’autre part car le club lui a permis de rester un peu plus longtemps au pays pour régler ses affaires extra-sportives. » L’ancien Barcelonais est actuellement condamné à une amende de 3M€ pour « violation environnementale » après la construction d’un lac artificiel dans l’une de ses propriétés. « Il a vingt jours pour faire appel. Aucun contretemps, en tout cas, lié à sa blessure. » Il effectue toujours sa remise en forme avec un kiné et un préparateur physique. L’objectif est toujours qu’il reprenne avec le groupe parisien à la mi-juillet, conclut L’Equipe.

RONALD KOEMAN CONSEILLE XAVI SIMONS

Au cœur du feuilleton Xavi Simons, Ronald Koeman s’est exprimé. Pour nos confrères espagnol de Mundo Deportivo, le sélectionneur donne des indices sur l’avenir du jeune néerlandais qui se dessine entre le PSG, l’Angleterre et Eindhoven. Paris dispose d’une clause de 6M€ pour rapatrier son prodige. Mais le PSG fera face à une rude concurrence notamment venue de Premier League et du PSV qui entend garder son meilleur joueur. Ronald Koeman, actuel sélectionneur des Pays-Bas, s’est exprimé au sujet de son joueur dans les colonnes de Mundo Deportivo. « Il est important qu’il doive jouer. Il a bien fait de rejoindre le PSV et j’espère qu’il sera toujours là » . Il est important de noter que les deux hommes partagent un parcours similaire, tous deux passés par le PSV et le Barça. L’ancien coach du FC Barcelone conclut le sujet en assurant que Xavi Simons « est un grand joueur et sera un grand joueur ». Le sélectionneur néerlandais ne privilégie pas un retour au PSG pour son protégé. Paris a déjà activé sa clause de rachat. Le joueur du PSV a jusqu’au 31 juillet pour donner sa décision.

JOAO FELIX VEUT LE PSG

À la recherche d’un nouvel attaquant pour étoffer son secteur offensif, le PSG voit le nom de Joao Felix revenir avec insistance ces derniers jours. Selon les informations du quotidien AS, Joao Felix voudrait poursuivre sa carrière au PSG. Alors qu’il était aussi ouvert à la possibilité de poursuivre sa carrière en Premier League, l’attaquant portugais se voit bien au PSG, qui l’apprécie aussi, selon le journal espagnol. Surtout que le champion de France en titre répond à plusieurs critères importants aux yeux du principal concerné : la possibilité de disputer la Ligue des champions et de gagner des titres, l’envie de jouer sous les ordres de Luis Enrique et enfin la présence de nombreux de ses compatriotes au sein du club (Nuno Mendes, Danilo Pereira, Renato Sanches et Vitinha). Autre détail non négligeable à prendre en compte, Joao Felix est représenté par Jorge Mendes. Mais son arrivée est toujours conditionnée par le dossier Neymar Jr, qui ne semble pas retenu par les dirigeants parisiens.

CHELSEA S’INVITE DANS LE DOSSIER GABRI VEIGA

Gabri Veiga, le milieu de terrain de 21 ans du Celta Vigo attire de nombreuses écuries. Le PSG, annoncé sur ses traces depuis peu, serait prêt à débourser le montant de sa clause libératoire, à savoir 40 millions d’euros. Luis Campos, qui officie également au sein du club espagnol, pourrait être un atout indéniable pour le club de la capitale. Pour autant, Gabri Veiga intéresse d’autres mastodontes du vieux continent. Ce vendredi, The Guardian nous relate notamment une approche de Chelsea dans ce dossier. Les Blues ayant récemment acté de nombreuses ventes depuis le début du mercato, espèrent en priorité boucler le transfert de Moisés Caicedo. Mais face à l’intransigeance de Brighton, un assaut pour Gabri Veiga devient une hypothèse plausible. Son prix semble plus abordable et les décideurs londoniens devraient approfondir cette piste la semaine prochaine en rencontrant leurs homologues du Celta. Toujours selon cette même source, Manchester City, le FC Barcelone et Liverpool resteraient à l’affût sur Veiga.