Ce mercredi 19 juillet 2023 a été une journée calme en terme de rumeurs autour du mercato du Paris Saint-Germain.

A la Une : Lucas Lavallée prolonge et pis s’en va

Le gardien numéro 4 du Paris Saint-Germain, Lucas Lavallée (20 ans) a officiellement prolongé son contrat avec le club de la capitale. Le jeune portier du PSG depuis 2021 est lié aux Rouge & Bleu jusqu’en 2026. Il retrouvera la saison prochaine ses anciennes couleurs dunkerquoises, lui qui a entamé sa formation à l’USL Dunkerque avant de rejoindre le LOSC en 2018, puis la capitale il y a deux ans. Lavallée évoluera donc en Ligue 2 BKT la saison prochaine.

Le dossier chaud : Xavi Simons est officiellement Parisien !

Un ancien titi devient la septième recrue du mercato estival du Paris Siant-Germain. En effet, après un transfert gratuit au PSV Eindhoven l’été dernier, Xavi Simons est de retour dans la capitale et a signé un contrat de 4, le liant aux Rouge & Bleu jusqu’en 2027. Les dirigeants parisiens réalisent une très belle affaire, entre une clause de rachat prioritaire de seulement 6 millions d’euros et un prêt sans option d’achat dans la foulée au RB Leipzig, le PSG s’assure le développement de son crack avant de revenir meilleur la saison prochaine.

C’est donc après seulement un an passé en Eredivise que Xavi Simons a du faire ses adieux au PSV Eindhoven, ainsi qu’aux supporters du club. « Cette saison a sans aucun doute été la seule où je me suis le plus épanoui en tant que joueur professionnel […] Cette saison a sans aucun doute été la seule où je me suis le plus épanoui en tant que joueur professionnel […] Il a tiré le meilleur de moi-même. […] C’étaient des moments magiques, que vous et moi n’allons jamais oublier. […] Eindhoven et le PSV resteront à jamais importants à mes yeux. Je suis totalement reconnaissant envers vous (les supporters), pour tous ce que vous avez fait pour moi.«

Aussitôt ses adieux à la Hollande effectués, le joueur a été officialisé par le club du RB Leipzig et s’est prêté au jeu de l’interview de bienvenue : « Venir à Leipzig est la bonne étape pour moi car le RBL montre constamment comment développer de jeunes joueurs et réussir avec eux. […] J’ai hâte de jouer avec mes nouveaux coéquipiers et de commencer la nouvelle saison. Leipzig – j’ai hâte !« .

Le staff de Luis Enrique connu

Deux semaines tout juste après la présentation de Luis Enrique devant les médias, au cœur du nouveau Campus PSG, le Paris Saint-Germain officialise l’équipe qui accompagnera le technicien espagnol durant la saison 2023/24. Un mélange d’anciens adjoints parisiens, de fidèles acolytes de Lucho et de nouvelles têtes :

Jean-Luc Aubert, entraîneur adjoint des gardiens

Borja Alvarez Buedo, entraîneur des gardiens

Aitor Unzue Elorza, 2nd entraîneur adjoint

Rafel Pol Cabanellas, 1er entraîneur adjoint

Joaquin Valdes Fonseca, psychologue

Pedro Gomez, préparateur physique

Alberto Piernas, préparateur physique adjoint

Lucas Lavallée à Dunkerque : nouvelle hiérarchie des gardiens

Plutôt ce matin, L’Equipe annonçait que Lucas Lavallée, quatrième gardien dans la hiérarchie du PSG, allait prolonger son contrat jusqu’en 2026 avec le club de la capitale, avant de rejoindre en prêt l’USL Dunkerque. Présent dans le Nord hier afin de passer sa visite médicale et signer son contrat de prêt, le portier retrouvera son premier club formateur (avant de rejoindre le LOSC en 2018, puis le PSG en 2021).

Ce départ suscite le questionnement du remplaçant de Lavallée. Et bien Loic Tanzi indique que celui-ci devrait être Louis Mouquet, jeune titi de 18 ans, présent au club depuis la catégorie U7. Se pose cependant toujours la question du gardien numéro 2, après l’accident de Sergio Rico.

Sergio Rico : message touchant pour le PSG

En parlant du portier espagnol, celui-ci a tenu à exprimer un message à l’attention du PSG, après la photo publiée hier, après l’entrainement, en son honneur. « Merci beaucoup à tous. J’espère être à vos côtés rapidement » disait il sur son Instagram. Quelques uns de ses coéquipiers de sont alors empressés de lui répondre, comme Nordi Mukiele, Hugo Ekitike ou encore Neymar qui, sur le ton de l’humour, l’invite revenir vite, « je veux te marquer des buts« .

