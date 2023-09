À quelques heures du match comptant pour la 5e journée de Ligue 1 face au PSG, Francesco Farioli et Morgan Sanson se sont confiés sur le jeu à adopter face aux Parisiens.

Pendant la traditionnelle conférence de presse d’avant-match, le tacticien niçois, Francesco Farioli, partage sa vision sur le côté stratégique du match face à Luis Enrique : « Au-delà de l’aspect stratégique, il y a aussi trois ou quatre aspects qui sont importants : continuer à avoir une équipe courageuse avec ou sans le ballon, mais aussi rester une équipe humble et ambitieuse au même moment. Tout le monde connaît la valeur de l’équipe que nous allons affronter, individuellement et collectivement, avec l’un des entraineurs les plus influents des 20 dernières années dans le football mondial. Il faut aussi avoir l’envie d’aller là-bas pour jouer notre match et avoir l’ambition de récolter le plus possible. »

🎙️ « Continuer à avoir une équipe courageuse, avec ou sans le ballon »



Francesco Farioli et Morgan Sanson se sont présentés face aux médias avant #PSGOGCN #OGCNice pic.twitter.com/E0stuTHicS — OGC Nice (@ogcnice) September 15, 2023

Faut-il s’attendre à souffrir face au PSG ?

Morgan Sanson a été questionné sur la douleur physique et tactique de jouer au Parc des Princes : « Bien sûr qu’il faut s’attendre à souffrir face au PSG. C’est une équipe qui adore avoir la possession alors quand on va là-bas on s’attend à courir plus que les autres matchs. C’est dans nos valeurs, on a montré dans nos derniers matchs notre courage et ce sera la même chose pour ce match. Nous aussi on aime bien avoir le ballon alors je pense que ça va être un match plaisant pour tout le monde et y va pour prendre les 3 points. »

Défendre, un plaisir ?

L’ex-Marseillais revient aussi sur l’intérêt défensif à adopter face au PSG : « C’est obligé de défendre. Si on ne pense qu’à attaquer on va se prendre des buts, sachant qu’on a un jeu à risque. On peut perdre des balles dans notre zone, on a des passes qui peuvent être compliquées alors quand on n’a pas le ballon on est tous derrière pour se battre. Sur les premiers matchs on a une assise défensive très bonne et on concède peu d’occasions. »