Avant la rencontre de Ligue 1 face à l’OGC Nice vendredi, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a répondu aux questions des médias. Extraits choisis.

J-1 avant le retour à la compétition du PSG. À cette occasion, les champions de France en titre accueillent l’OGC Nice en ouverture de la 5e journée de Ligue 1 (vendredi à 21h sur Prime Video). Et à la veille de cette rencontre face aux Aiglons, le coach parisien, Luis Enrique, a répondu aux questions des médias.

Le match face à Nice

« Nice est une équipe qui travaille beaucoup. Ils prennent peu de risques et sont courageux avec et sans ballon. Ce sera un adversaire difficile mais on souhaite débuter cette série de matches par un succès. »

Première semaine test pour le PSG, est-ce que ça va révéler les ambitions du club ?

« Pour nous, il n’y a qu’un seul match qui est important et c’est celui de demain contre l’OGC Nice. On ne pense pas au futur, l’objectif est de récupérer d’abord les joueurs qui rentrent de la trêve internationale. Notre objectif est tout simplement demain. »

La hiérarchie des gardiens et son fonctionnement

« Pour moi, c’est excellent d’avoir trois, quatre gardiens de très haut niveau. Les quatre sont prêts pour jouer. En prenant en compte les semaines d’entraînement que j’ai eu, j’ai vu qu’il y avait une très haute qualité. Ils sont prêts pour jouer. »

Quelle méthode avec son préparateur mental pour éviter l’usure mentale

« Je tiens à préciser que je suis entraîneur depuis plus de 10 ans. Je suis déjà habitué à ce genre de situations. Nous sommes déjà habitués à avoir des semaines avec un seul match ou trois matches. Notre effectif a deux ou trois joueurs pour chaque poste. C’est très très important d’avoir cette gestion pour atteindre nos objectifs. Tous les joueurs ont cette qualité et ils auront les minutes nécessaires tout au long de la saison. »

Le milieu de terrain est-il assez fourni avec le départ de Verratti

« Je tiens à préciser que j’ai un effectif qui est équilibré. J’ai beaucoup d’options et de très très bonnes options. Je profite de cette occasion pour vous annoncer que Marco Verratti sera là à l’avant-match demain. Ce sera une occasion pour rendre hommage à ce joueur qui a marqué l’histoire de ce club. C’est une chance aussi pour les joueurs de lui dire au revoir. Je suis sûr que ce sera aussi un moment spécial pour lui et sa famille. »

Va-t-il faire tourner son effectif demain ?

« Je ferais ma sélection en fonction du match de demain. Je vais mettre les meilleurs joueurs. Le prochain match est contre Nice et c’est le plus important. »

L’état de forme de Mbappé

« C’est quelque chose qu’on va analyser demain pour savoir ce qu’il se passe. Oui, il a été touché (au genou) cette semaine mais c’est quelque chose qu’on va résoudre demain pour savoir s’il sera prêt ou pas. On va discuter, mais je pense qu’il sera prêt pour demain. »

Quel facteur est le plus important avant les matches, la qualité sportive ou mentale ?

« Les deux. Tous les joueurs qui font partie du PSG ont ces qualités, sinon ils ne seraient pas ici dans ce club. »

La différence de profil entre Kolo Muani et Ramos

« Premièrement, je trouve moche de comparer les joueurs. Certains ont des points positifs, et d’autres ont des points moins positifs. En tant que numéro 9, Gonçalo Ramos et Kolo Muani sont des spécialistes, ce sont des buteurs. Kolo Muani a cette particularité d’être aussi ailier. Je pense que c’est un joueur très complet. Mais on a aussi Marco Asensio, qui a déjà joué à ce poste. On a aussi Barcola qui peut jouer en tant que numéro 9. Je pense que ce poste est très très bien couvert. Pour moi, en tant qu’entraîneur, c’est une joie. »

En quoi le trio Ugarte-Zaïre-Emery-Vitinha est-il complémentaire ? Quel rôle occupent-ils pendant un match

« J’ai beaucoup plus que ces options. J’ai Ndour, Carlos Soler, Ethan Mbappé et Fabian Ruiz et je m’excuse si j’ai oublié d’autres noms. J’ai beaucoup d’options pour ce poste. Concernant les rôles, ça dépend où se situe le ballon et si on occupe certains espaces. Il n’y a pas une formule que je peux indiquer et qui va marcher d’un coup. Ça dépend où on effectue le pressing. Tous les milieux que j’ai à ma disposition ont des très bonnes qualités et ils sont jeunes aussi. En tant que manager, c’est très positif d’avoir des options de telles qualités. »

Comment a-t-il préparé ce match contre Nice avec un groupe pas au complet cette semaine

« C’est compliqué de préparer les matches après les trêve internationales car on n’a pas les joueurs pour préparer. Aujourd’hui, on a eu les retours de Manu (Ugarte) et Marquinhos, les autres étaient arrivés avant. Nous avons analysé les vidéos pour préparer ce match. Cependant, ça fait déjà deux mois qu’on travaille ensemble. Ils savent déjà ce que l’on fait et les consignes. C’est très important de souligner que le match de Nice sera compliqué. Ils sont très courageux et je suis sûr que demain ce sera un match très compliqué pour nous. »