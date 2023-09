Tirage abordable pour la section Féminine du PSG qui défiera Manchester United au deuxième tour de Ligue des Champions.

Le tirage au sort a rendu son verdict, les Féminines du PSG affronteront Manchester United au deuxième tour de la Ligue des Champions. Si le match n’est pas à prendre à la légère pour continuer dans la plus belle des compétitions, l’adversaire ne devrait pas poser de problème aux Parisiennes. Créé en 2018, le club de Manchester ne s’est jamais qualifié en phase de poules. Mais prudence, les Red Devils se montrent de plus en plus dangereux, notamment en championnat où les Mancuniennes ont arraché la deuxième place, à 5 points du champion, Chelsea.

Nous affronterons @ManUtdWomen au tour 2 de l’@UWCL ! 🔴🔵



Match aller en Angleterre (10-11 octobre)

Match retour à Paris (18-19 octobre)#UWCL I #UWCLDraw pic.twitter.com/dIPyJMsel8 — PSG Féminines (@PSG_Feminines) September 15, 2023

Paris contre le reste du monde

Autre club français en course pour la qualification en phase de groupes, le Paris FC aura affaire avec un plus gros calibre. Le club de la capitale mènera son combat contre Wolfsburg, double vainqueur de la compétition en 2013 et 2014. Les matchs allers sont planifiés le 10 et 11 octobre, une semaine avant les matchs retours prévus le 18 et 19 octobre 2023. Bon courage aux Parisiennes !