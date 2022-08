Les nouvelles règles imposées par Luis Campos

Depuis quelques semaines, Luis Campos a pris ses quartier du côté de la capitale française en tant que conseiller sportif du PSG. Si le dirigeant a déjà voulu changer les habitudes des joueurs, voire d’en mettre certains d’entre eux côté, le portugais a décidé d’aller davantage en profondeur et imposer de nouvelles règles dans le quotidien de tous.

L’arrivée d’un nutritionniste à temps plein

En effet comme le révèle Le Parisien sur son site internet, Luis Campos et Christophe Galtier ont décidé « de réparer une anomalie » du PSG en engageant à temps plein un nutritionniste pour l’équipe première. Si le club en disposait d’un, celui-ci s’occupait de toutes les sections. Le dirigeant portugais a donc recruté un spécialiste de la nutrition, de nationalité espagnole, qui est aussi un ancien joueur de football reconverti dans ce domaine nous informe le quotidien francilien. La première décision du nouveau nutritionniste a été d’enlever le Coca-Cola et le Ice Tea, deux boissons « peu compatibles avec le sport de haut niveau » même si « personne n’y avait pensé avant, sous le mandat de Mauricio Pochettino et de Leonardo, ce qui n’a pas manqué d’étonner en interne. » Le groupe a aussi désormais deux rendez-vous obligatoires de vie commune chaque jour au centre d’entraînement, le petit-déjeuner et le déjeuner, en prenant exemple sur de nombreux autres grands clubs européens. De plus, Luis Campos veut « sanctuariser le vestiaire de l’équipe première ». Le conseiller sportif regrettait la présence de trop nombreux de salariés du club, pas toujours issus des secteurs rattachés au sportif. Une nouvelle preuve de la nouvelle discipline mise en place par la direction parisienne.