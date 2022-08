Le marché des transferts au PSG est souvent scruté et attendu au tournant. Au cours de cet été 2022, il l’est davantage avec l’arrivée de Luis Campos à la tête du sportif, et Christophe Galtier sur le banc. En effet, les deux hommes se connaissent grâce à leur expérience commune au LOSC, et travaillent de manière bien différente que leurs prédécesseurs au club. Si le marché des transferts divise beaucoup chez les supporters et observateurs du Paris Saint-Germain, en voici un point complet à maintenant deux semaines de la fin du mercato estival 2022.

Les départs

Thilo Kehrer : L’international allemand a officiellement quitté le PSG. Après quatre saisons passées sous les cieux parisiens, Thilo Kehrer rejoint West Ham United contre la somme de 16 millions d’euros (avec bonus) dans le cadre d’un transfert définitif selon certains journalistes bien renseignés.

Alphonse Areola : Le titi parisien a tracé le même chemin que Thilo Kehrer. En effet, le portier tricolore a lui aussi rejoint les rangs de Hammers pour une somme oscillante entre 9 et 12 millions d’euros. Alphonse Areola s’est donc engagé avec le club de Premier League dans le cadre d’un transfert définitif.

Marcin Bulka : Le gardien de but polonais a lui signé à l’OGC Nice. Prêté par le PSG sur la côte d’Azur la saison passée avec une option d’achat, Marcin Bulka semble avoir convaincu. En effet, le gardien de but a rejoint définitivement l’OGC Nice contre une option levée s’élevant à 2 millions d’euros.

Georginio Wijnaldum : L’ancien de Liverpool a lui rejoint l’AS Rome dans le cadre d’un prêt avec une option d’achat à 8 millions d’euros. Le PSG prendra en chargé 40% du salaire du milieu de terrain durant ce prêt. L’option d’achat sera automatiquement levée si : Wijnaldum participe à au moins la moitié des rencontres de la Roma cette saison, et si le club se qualifie en Ligue des Champions pour la saison 2023-2024.

Arnaud Kalimuendo : Un autre titi parisien a quitté le club cet été. Arnaud Kalimuendo a lui rejoint le Stade Rennais dans le cadre d’un transfert définitif. L’attaquant formé au PSG a rallié la Bretagne contre la somme de 25 millions d’euros, + des bonus à la revente.

Colin Dagba : Le latéral droit formé au PSG est prêté au RC Strasbourg, sans option d’achat. L’occasion pour lui de gagner du temps de jeu. Cependant, Colin Dagba a prolongé avec son club formateur avant de rejoindre l’Alsace. En effet, il est désormais lié au club de la capitale jusqu’en juin 2025.

Xavi Simons : Libre de tout contrat, le joueur formé au PSG a lui quitté la capitale afin de rejoindre le PSV Eindhoven . Un transfert qui en avait étonné plus d’un tant un prêt après prolongation était attendu. Même si Xavi Simons était libre de tout contrat, plusieurs médias avancent une clause permettant au PSG de discuter avec ses homologues néerlandais à partir de 4 millions d’euros s’ils le souhaite.

Nathan Bitumazala : Le titi parisien a quitté son club formateur afin de rejoindre le KAS Eupen. A 19 ans, le milieu de terrain poursuivra donc sa carrière en Belgique. Le montant de l'opération n'a pas fuité pour le moment.

Angel Di Maria : L’international argentin a quitté le PSG après sept années de bons et loyaux services en Rouge & Bleu. Libre de tout contrat, Angel Di Maria s’est engagé au cours de de ce mercato estival 2022 avec la Juventus Turin.

Thierno Baldé : Prêté au Havre la saison passée, Thierno Baldé a convaincu en Ligue 2. Ce qui lui a permis de trouver un point de chute en Ligue 1, en s’engageant cinq saisons avec Troyes, dans le cadre d’un transfert sec.

Les arrivées

Nuno Mendes : L’international portugais était prêté la saison passée par le Sporting Portugal au PSG. Après un exercice 2021-2022 plus que convaincant, Nuno Mendes a vu le club de la capitale lever l’option d’achat qui s’élevait à près de 40 millions d’euros. Ce qui lie le numéro 25 parisien aux Rouge & Bleu jusqu’en 2026.

Vitinha : Première recrue de cet été 2022, Vitinha est arrivé au PSG en provenance du FC Porto contre la somme de 41,5 millions d’euros. A 22 ans, le milieu de terrain portugais est lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2027.

Hugo Ekitike : Il est la deuxième recrue de l’ère Campos. Hugo Ekitike a lui rejoint le PSG en provenance du Stade de Reims. L’attaquant français est l’objet d’un prêt avec option d’achat entre le club de la capitale et celui de Champagne. L’option d’achat s’élève à 35 millions d’euros et devrait être levée presque automatiquement à l’issue de l’exercice 2022-2023.

Nordi Mukiele : International français, Nordi Mukiele a quitté le RB Leipzig afin de rallier le Paris Saint-Germain, contre la somme de 12 millions d’euros. Le numéro 26 parisien est lié au club de la capitale jusqu’en juin 2027.

Renato Sanches : Le milieu de terrain portugais a lui rejoint le PSG en provenance du LOSC contre la somme de 15 millions d’euros. A 24 ans, Renato Sanches a paraphé un bail de 5 ans le liant ainsi au club de la capitale jusqu’en juin 2027.

Image : Canal Supporters

Les derniers échos

Au-delà de ces officialisations, le marché des transferts du PSG ne semble pas terminer. La direction sportive Rouge & Bleu espère encore se séparer de plusieurs éléments, et dans l’autre sens enregistrer les arrivées de joueurs. C’est en ce sens que Canal Supporters fait également un point sur les derniers échos concernant le mercato estival 2022 du Paris Saint-Germain.

Dans le sens des départs, les pistes les plus chaudes concernent Keylor Navas, Eric-Junior Dina-Ebimbe, Idrissa Gueye, et Ander Herrera.

Le premier de la liste pourrait aller garder les cages du Napoli en Italie. Désireux de s’attacher les services du milieu de terrain napolitain Fabian Ruiz, la direction du PSG pourrait intégrer le portier costaricain dans l’opération. Cependant, la proposition des dirigeants du club pensionnaire de Serie A est pour le moment éloignée des attentes de leurs homologues parisiens.

Concernant Gueye, le milieu de terrain international sénégalais pourrait lui faire son retour à Everton. Le numéro 27 parisien serait d’accord avec son ancien club afin de rallier la Premier League. Reste à trouver un terrain d’entente entre les deux écuries.

Pour le titi parisien, c’est en Allemange que semble s’écrire son avenir. En effet, Eric-Junior Dina-Ebimbe devrait plier bagage pour rebondir à Francfort. Sky Sports outre-Rhin avance une offre de 6 millions d’euros + un gros pourcentage à la revente.

Comme Idrissa Gueye, Ander Herrera pourrait signer un retour. En effet, le milieu de terrain espagnol pourrait revêtir la tunique de l’Athletic Bilbao. Cependant, le PSG ne devrait percevoir aucune indemnité, tant le club de la capitale négocierait avec son joueur une rupture de contrat, afin qu’il puisse s’engager librement avec le club basque.

Il existe des pistes concernant d’autres joueurs qui pourraient quitter le PSG

Un joueur comme Paredes est lui aussi sur la sellette. En effet, les derniers échos l’envoient du côté de la Juventus Turin, en prêt. Cependant, l’éventuelle opération est liée à celle d’Adrien Rabiot à Manchester United. En effet, les Turinois souhaitent se séparer du milieu de terrain français avant de s’attacher les services de l’Argentin. Pour le moment, le transfert de l’international Bleus semble être au point mort en raison de ses exigences face aux dirigeants des Red Devils, ce qui bloque le prêt de Leandro Paredes.

S’il semblait compliqué de déloger Mauro Icardi du Camp des Loges, le joueur pourrait avoir compris le message de sa direction. Il faut dire que son intégration du « groupe 2 » pourrait l’avoir aidé. En effet, le numéro 9 parisien, par le biais de son épouse et agent Wanda Nara, aurait tendu l’oreille aux avances de Galatasaray. L’ancien de l’Inter Milan pourrait donc rebondir en Turquie. La presse internationale avance trois rencontres entre le clan du joueur et la direction du club stambouliote.

Concernant Rafinha, le milieu de terrain est l’objet d’un intérêt de la Real Sociedad, club avec lequel il a évolué les six derniers mois de la saison passée en prêt. Le club brésilien de l’Atlético Mineiro serait également sur le dossier.

Les points d’interrogations demeurent au-dessus des têtes de Layvin Kurzawa et Julian Draxler. Deux joueurs qui occupent le « groupe 2 », mais dont les noms n’ont été que très peu de fois cités durant ce mercato estival 2022.

Les joueurs qui pourraient arriver

Ce n’est plus un secret pour personne, le PSG espère encore attirer trois éléments supplémentaires d’ici la fin du mercato. Le club de la capitale bénéficie donc de deux semaines pour vendre le maximum de joueurs qu’il souhaite voir quitter ses rangs, mais aussi pour boucler trois signatures. Ces trois arrivées devraient concerner la défense, le milieu de terrain et l’attaque.

Pour le défenseur, la piste la plus chaude demeure celle menant à Milan Skriniar. Si ce dossier perdure depuis bien longtemps dans ce mercato estival 2022, il semble être encore la priorité de Luis Campos. Ce dernier fait face aux exigences de l’Inter, et refuse de céder à celles-ci. En effet, le dirigeant portugais espères faire céder les dirigeants Nerazzurri contre une somme inférieur à 60 millions d’euros, quand eux espèrent libérer leur défenseur contre 70 millions d’euros. Le nom du Monégasque Axel Disasi a également été lié au PSG. La piste menant à Wesley Fofana, trop coûteuse, s’est vite éteinte ces derniers jours.

Au milieu de terrain, un nom ressort : Fabian Ruiz. L’Espagnol devrait rejoindre la capitale contre un chèque de 25 millions d’euros. Le Napoli et le PSG négocie sur ce dossier, en parallèle de celui de Keylor Navas. Les dirigeants du club pensionnaire de Serie A souhaitent s’attacher les services du portier Rouge & Bleu, comme indiqué plus haut.

Concernant l’attaque, peu de noms ont fuité à ce jour (Rashford, Leao), sans pour autant que cela aille plus loins dans les rumeurs. Une chose semble se confirmer, le PSG souhaite se renforcer offensivement.