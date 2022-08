Luis Campos et Christophe Galtier se sont entretenus avec Neymar et Mbappé

Ce samedi, le PSG a confirmé son excellent début de saison et ne s’est pas loupé au Parc des Princes. Très large vainqueur de Montpellier (5-2), le Paris Saint-Germain poursuit son sans faute en Ligue 1 avec deux victoires en autant de rencontre et 10 buts inscrits. La soirée a été une belle fête… même si le cas de Kylian Mbappé a retenu l’attention de nombreux supporters et observateurs. Alors que c’était son grand retour au stade de la Porte de Saint-Cloud, l’international français n’a pas réalisé le match qu’il imaginait. En effet, le jeune attaquant a manqué son pénalty dans les premières minutes, et n’a pas tiré le second, en plus d’avoir laissé transparaitre des signes de frustration au cours de la rencontre. Buteur, Neymar a « liké » des tweets faisant bien comprendre qu’il devait être le tireur numéro 1. La direction parisienne a tenu rapidement à calmer les choses.

Différents protagonistes ont voulu désamorcer l’incident

Sur son site internet, Le Parisien révèle que la direction sportive Rouge & Bleu souhaitait « vite passer à autre chose et ne pas gâcher les promesses de l’aube ». Neymar et Kylian Mbappé étaient donc réunis ce dimanche après l’entraînement au camp des Loges en compagnie de Luis Campos et de leur entraîneur Christophe Galtier, et souhaitaient revenir sur l’incident de la veille. Le quotidien local précise que dès samedi soir « les tauliers du vestiaire », dont Sergio Ramos, sont allés discuter avec les deux joueurs pour tenter de faire baisser la tension. Le vestiaire a conscience que le début de saison est idyllique sportivement. Le lendemain, les patrons du secteur sportif, Campos et Galtier, ont donc voulu montrer l’autorité de la hiérarchie.

Incident clos pour les deux joueurs

Le conseiller sportif du PSG « a rappelé aux deux attaquants que leur comportement ne devait à aucun moment nuire au rendement de l’équipe et que le linge sale, s’il devait y en avoir, devait se laver en famille et pas sur le terrain, devant les caméras » écrit Le Parisien. L’objectif de cette réunion était de désamorcer cet incident, « ce qui semble avoir fonctionné. » Neymar a avoué avoir « fait une confusion entre son statut de tireur numéro 2 et le deuxième pénalty accordé dans un même match » toujours selon le journaliste Dominique Sévérac. À l’issue de cet entretien, les deux joueurs auraient « admis que l’incident était clos, avec un vestiaire qui attend d’eux une attitude solidaire à défaut d’être complice. »