Les Parisiennes plébiscitées lors des Trophées D1 Arkema

Championnes de France pour la première fois de son histoire, les Féminines du PSG avaient fait une razzia lors des Trophées UNFP. Ce samedi, la D1 Arkema dévoilait ses Trophées de fin de saison. Et le PSG a une nouvelle fois tout raflé lors de cette cérémonie. Christiane Endler a été élue meilleure gardienne, Sandy Baltimore meilleure espoir, ainsi que Kadidiatou Diani meilleure joueuse. Les trois Parisiennes font le doublé après avoir reçu les mêmes trophées lors de la cérémonie des Trophées UNFP. Grace Geyoro a reçu le trophée du plus beau but de la saison pour sa réalisation contre Le Havre. Enfin, premier entraîneur à offrir un titre de champion de France au PSG, Olivier Echouafni a été élu meilleur entraîneur. En ce qui concerne l’équipe type, elle est à dominante Rouge & Bleu avec six joueuses. Elle est complétée par quatre Lyonnaises et une Bordelaise.

L’équipe type de la saison : Endler – Carpenter (OL), Renard (OL), Paredes, Karchaoui (OL) – Diani, Geyoro, Marozsan (OL), Baltimore – Shaw (Bordeaux), Katoto