En ce dernier jour de mercato en France, le PSG doit gérer de nombreux dossiers. Et celle menant Hugo Ekitike vers l’Eintracht Francfort ne connaît toujours pas d’avancée significative.

Les dernières heures du mercato sont intenses au PSG. Outre les nombreux départs attendus (Colin Dagba, Juan Bernat, Georginio Wijnaldum et Ismaël Gharbi), le club parisien doit aussi gérer deux dossiers épineux en cette fin de mercato estival : Randal Kolo Muani et Hugo Ekitike. Et la connexion entre l’Eintracth Francfort et le PSG sera de nouveau au centre de l’actualité. Si une autre offensive pour l’attaquant de 24 ans est attendue, le départ d’Hugo Ekitike vers Francfort sera aussi un point à surveiller dans ce double dossier. Réticent à l’idée de quitter les Rouge & Bleu un an seulement après son arrivée, l’ancien Rémois est désormais ouvert à un départ.

Ekitike a toujours un rôle clé dans le dossier Kolo Muani

Mais ce dossier n’a pas connu d’avancée significative ces dernières heures. Comme le rapporte RMC Sport, « Hugo Ekitike a toujours un rôle clé dans les négociations du Paris Saint-Germain pour Randal Kolo Muani. » Cependant, le numéro 44 du PSG est encore très loin de l’Eintracht Francfort et a déjà refusé deux offres contractuelles des Aigles. « À cette heure, les positions entre l’Eintracht Francfort et le joueur sont encore très éloignées. » Pour rappel, le mercato ferme ses porte à 18h en Allemagne. De son côté, le joueur n’entre pas dans les plans de Luis Enrique et a vu de nombreux prétendants s’intéresser à lui notamment en Premier League (West Ham, Crystal Palace et Brentford) mais c’est le club allemand qui s’est montré le plus insistant dans ce dossier.

Une troisième offre à venir de Francfort pour Ekitike

[MAJ] Mais l’Eintracht Francfort n’a pas encore abandonné ce dossier. Si un accord a été trouvé pour le transfert de Randal Kolo Muani au PSG, le club allemand veut trouver un remplaçant avant d’acter définitivement le départ de son international français. Et cette solution de repli pourrait être Hugo Ekitike ou un autre joueur. D’après RMC Sport, Francfort va envoyer une troisième offre à Hugo Ekitike. « Le joueur n’est pas fermé mais pour le moment les propositions ne sont pas à la hauteur de ses attentes », rappelle le journaliste Fabrice Hawkins.