Les premiers détails de l’arrivée d’Ekitike révélés

Pour renforcer son attaque, le PSG pistait depuis plusieurs semaines Hugo Ekitike. Le dossier du jeune français (20 ans) s’est accéléré et ce dernier est arrivé à Paris ce vendredi. Après une visite médicale passée sans encombre, le joueur est arrivé tardivement à la Factory et est ressorti peu avant… 3 heures du matin comme vous l’avez pu suivre sur nos réseaux Canal Supporters. Pourtant son officialisation a mis du temps avant d’être effective mais celle-ci a été communiquée sous les coups de 20 heures. Le Paris Saint-Germain a surpris les supporters et observateurs en annonçant que l’arrivée d’Hugo Etikite était sous forme de prêt avec option d’achat et les premiers détails de ce deal ont été révélés.

Le PSG doit respecter le fairplay financier

En effet comme le révèle Marc Mechenoua pour Goal.com, l’arrivée d‘Hugo Ekitike est sous forme de prêt avec option d’achat pour « rester dans les clous du fair-play financier ». Néanmoins, une partie des 28,5 millions d’euros en plus des 6,5 millions de bonus sera payée cette saison auprès du Stade de Reims, mais le montage financier n’a pas été précisé. Selon Santi Aouna, cette opération est un prêt avec option d’achat obligatoire pour Hugo Ekitike au Paris Saint-Germain. Une méthode pour pouvoir encore recruter massivement cet été ? Seul l’avenir nous le dira…