C’est désormais officiel, le PSG tient sa deuxième recrue de la saison. Après Vitinha, le club de la capitale a officialisé l’arrivée d’Hugo Ekitike ce samedi soir. L’attaquant de 20 ans a été prêté avec option d’achat jusqu’à la fin de la saison par le Stade de Reims. Désormais, le néo-Parisien va vivre une nouvelle expérience dans sa jeune carrière. Après l’officialisation de son arrivée, l’international U20 français a expliqué son choix de rejoindre les champions de France en titre, dans des propos accordés à PSG TV.

Son ressenti après sa signature au PSG

« C’est un mélange de plein de sentiments, de beaucoup d’émotions. Je ressens évidemment beaucoup de joie et de fierté de m’engager avec le Paris Saint-Germain. C’est une immense fierté d’être ici. »

Pourquoi avoir choisi le PSG

« C’est le choix du cœur ! Je suis Français aussi, c’est le club de la patrie, de mon pays. Et puis c’est un club où évoluent les plus grands joueurs, où il y a un staff de qualité et d’expérience, l’envie de remporter tous les titres dans toutes les compétitions. Il y a tout ici pour que je puisse progresser. Tous les ingrédients sont réunis, donc c’est un choix logique pour moi d’être ici. Enfin, j’ai moi-même de la famille en région parisienne, et j’ai toujours suivi le Paris Saint-Germain. Tout ça a rendu très naturelle mon envie de rejoindre ce club. C’est le bon choix pour moi d’être ici ! »

Ce qu’il aime le plus dans le football

« Je suis un joueur qui aime beaucoup les beaux gestes. Donc mon but, c’est de donner du plaisir aux gens qui viennent regarder les matches. C’est ma manière de voir les choses. J’aime l’esthétisme dans le football, et je pense qu’à Paris je suis au meilleur endroit pour jouer ainsi. Et puis il y a aussi le côté statistique qui est très important dans le football aujourd’hui, et l’envie de faire briller le collectif. »

L’excitation de rejoindre le PSG

« C’est aussi pour ça que je suis là oui. J’aime cette passion chez les supporters parisiens, c’est quelque chose qui m’anime. J’aime la pression des matches, quand il y a de la tension, quand il y a de l’attente autour de moi. Et ça me pousse à ressortir le meilleur de moi-même. J’ai envie de montrer aux supporters que je vais tout donner. J’ai envie d’apporter ma touche, mon caractère et ma manière de m’approprier le football, mais aussi d’avoir mon impact dans le jeu et de montrer comment je joue. »