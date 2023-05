Les premiers indices sur la composition du PSG contre Troyes

Dimanche (20h45, Prime Video), le PSG se déplace sur la pelouse de Troyes dans le cadre de la 34e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Christophe Galtier devra faire sans plusieurs joueurs. Il pourrait innover pour le poste de latéral droit.

Après sa défaite contre Lorient le week-end dernier, le PSG doit absolument retrouver le goût de la victoire contre Troyes dimanche soir. À cinq journée de la fin, le PSG compte cinq points d’avance en tête de la Ligue 1. Contre le 18e du championnat, la victoire est obligatoire pour se rapprocher du titre. Il pourrait également profiter de l’affrontement entre le deuxième et le troisième, Marseille et Lens, pour reprendre un peu plus d’avance en tête. Pour cette rencontre, Christophe Galtier devra faire sans Presnel Kimpembe, Nordi Mukiele, Neymar et Nuno Mendes, forfaits pour la fin de la saison. Le coach parisien devra aussi faire sans Achraf Hakimi, suspendu, et Lionel Messi, suspendu 15 jours par le club.

Warren Zaïre-Emery latéral droit ?

Selon les informations de RMC Sport, Hugo Ekitike devrait être le joueur qui remplacera Lionel Messi dans l’attaque du PSG au côté de Kylian Mbappé. Ce serait une première depuis le 11 février et la rencontre contre Monaco. Après quelques matches sans jouer, il avait refoulé la pelouse contre Lorient la semaine dernière. Pour remplacer Achraf Hakimi, suspendu, le coach parisien pourrait titulariser le titi Warren Zaïre-Emery. « Reste à savoir dans quel schéma de jeu et à quel poste. Les prochaines séances donneront peut-être plus de réponses sur ce point« , conclut le média sportif.