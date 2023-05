Neymar pas contre un départ du PSG cet été ?

Cet été, le PSG pourrait voir son effectif chamboulé et plusieurs joueurs cadres quitter le navire. Pour Lionel Messi, ce serait acté. Du côté de Neymar, la porte pour un départ serait de nouveau entrouverte.

Neymar arrive en fin de contrat le 30 juin 2027 avec le PSG. Blessé à la cheville contre Lille (19 février), le Brésilien (31 ans) a été opéré et est absent jusqu’à la fin de la saison. De retour à Paris pour poursuivre sa rééducation depuis quelques jours, il pourrait reprendre la course dans trois semaines et l’entraînement collectif en juillet. Mais sera-t-il encore un joueur du PSG l’été prochain ? Alors qu’il comptait rester à Paris et honorer son contrat, il pourrait finalement ouvrir la porte à un départ cet été assure l’Equipe.

Un prêt avec option d’achat ?

Le quotidien sportif indique que comme la saison dernière, Luis Campos – le conseiller sportif du PSG – ne verrait pas d’un mauvais œil un départ de son numéro 10 lors du mercato estival. « Mais il ne le demandera pas ouvertement. Le Portugais laisse la gestion des relations avec son agent, Pini Zahavi, à Nasser al-Khelaïfi, dont il est proche, et sonde le marché de son côté. » Le quotidien sportif indique qu’avec son salaire et la durée de son contrat, il n’y a que la Premier League – en Europe – qui pourrait être intéressée. « Et encore faudrait-il que les différentes parties soient prêtes à accepter des concessions. » Selon l’Equipe, le PSG pourrait accepter un prêt avec option d’achat pour laisser filer son attaquant. L’ancien barcelonais « ne coche pas les cases du projet souhaité par la direction – une équipe plus française, plus jeune et plus dévouée. » Le quotidien francilien indique aussi qu’un club d’Arabie saoudite s’est positionné ces dernières semaines, mais il ne s’agit pas d’une destination susceptible de l’accueillir a priori.