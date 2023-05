PSG : Fin de saison pour Nuno Mendes

Outre l’affaire Christophe Galtier, les sanctions à l’encontre de Messi, et le jeu proposé, le PSG fait face aujourd’hui à un nouveau problème. En effet, l’infirmerie se remplie une nouvelle fois ce mercredi 3 mai avec Nuno Mendes.

En plus des blessures qui écartent Neymar, Presnel Kimpembe et Nordi Mukiele jusqu’à la fin de la saison, le PSG enregistre aujourd’hui celle de Nuno Mendes. Dans un communiqué médical publié sur son site officiel, le club de la capitale annonce : « Victime d’une lésion haute de l’ischio-jambier droit lors du dernier match contre Lorient, Nuno Mendes ne reprendra pas la compétition avant la fin de la saison« . Depuis le début de la saison, le latéral gauche du PSG a été blessé maintenant à quatre reprises, à chaque fois sur le plan musculaire. Jusqu’ici, le numéro 25 parisien a manqué 72 jours de compétitions et 10 rencontres officielles. Un bilan auquel il faudra donc ajouter cette fin de saison 2022/2023.

