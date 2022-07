Pour renforcer sa défense centrale, le PSG a jeté son dévolu sur Milan Skriniar. Encore sous contrat jusqu’en juin 2023 avec l’Inter, l‘international slovaque s’est mis d’accord avec les Rouge & Bleu pour un contrat de cinq ans avec un salaire de 7,7 millions pouvant aller jusqu’à 9 millions d’euros avec des primes. Si ce dossier prend du temps, c’est que les deux clubs n’arrivent pas à s’entendre sur l’indemnité de transfert.

L’Inter veut 70 millions d’euros pour Skriniar

Ce mardi matin, la Gazzetta dello Sport fait un point sur le dossier Milan Skriniar. Et le quotidien sportif italien indique que l’on entre dans des jours décisifs en ce qui concerne l’avenir du défenseur central. L’Inter serait prêt à ce que ce dossier se termine rapidement. Le club milanais a fait savoir au PSG que sa dernière offre, 60 millions d’euros plus Julian Draxler, ne lui plaisait pas et qu’il souhaitait toujours récupérer 70 millions d’euros. Selon la Gazzetta, Luis Campos serait prêt à satisfaire les demandes des Nerazzurri. Du côté du Corriere dello Sport, on assure que l’Inter s’attend à une relance du PSG pour Milan Skriniar assez rapidement. Le Corriere della Sera indique lui de son côté que Chelsea est encore en concurrence avec le PSG pour s’attacher les services de Skriniar.