Alors que le PSG vient d’officialiser l’arrivée de Vitinha pour 5 ans contre 40M€, les autres dossiers majeurs devraient aussi s’accélérer. L’officialisation de l’arrivée de Christophe Galtier devrait arriver d’ici peu tandis que la piste menant à Milan Skriniar pourrait prendre un nouveau tournant cette semaine. Le défenseur central de l’Inter, sur les tablettes du Paris Saint-Germain, pourrait voir son arrivée dans la capitale française s’accélérer d’ici peu.

Une cinquième offre décisive pour Skriniar ?

En effet comme l’indique la Gazzetta dello Sport dans son édition du jour, cette nouvelle semaine pourrait être un tournant dans ce feuilleton. Le club de la capitale française pourrait débarquer avec une cinquième (et dernière) offre pour Milan Skriniar. La première ayant été de 50 millions d’euros, puis 50 avec des bonus, après de 60 millions d’euros et enfin la dernière en date ayant été de 60 avec Julian Draxler dans le deal… toutes rejetées. Les Interistes souhaiteraient 70 millions d’euros pour son joueur, et sans bonus. Cette proposition pourrait faire accélérer l’arrivée du rugueux défenseur slovaque à Paris. Les dirigeants nerazzuri sont persuadés que le PSG arrivera à atteindre cette somme, et devrait “concrétiser leur première vente après tant d’achats.”