Gianluca Scamacca au PSG pour 40 millions d’euros ?

Pour renforcer son attaque, le PSG pense depuis plusieurs semaines à Gianluca Scamacca. Le joueur de Sassuolo s’est mis d’accord avec le club de la capitale pour son futur contrat mais les deux clubs n’ont pas encore réussi à trouver un terrain d’entente pour le montant du transfert. Le club italien demande 50 millions d’euros alors que les dirigeants parisiens essayent de faire baisser la note.

10 millions de bonus facilement atteignables

Mais selon les informations de O Jogo, un accord est proche d’être conclu entre le PSG et Sassuolo pour le transfert de l’international italien (23 ans). La transaction devrait s’élever à 40 millions d’euros plus 10 millions de bonus facilement atteignables dès la première saison. Selon le quotidien sportif portugais, Scamacca toucherait 3,5 millions d’euros par an à Paris. Une arrivée qui va pousser Mauro Icardi vers la sortie. Convoité par Wolverhampton, l’international argentin préférerait un retour en Italie. Selon O Jogo, la possibilité qu’il rejoigne Monza se renforce. « Le PSG est prêt à laisser partir Icardi, mais devrait payer la moitié de son salaire. » Icardi qui a déjà été en contact avec le directeur sportif du promu en Serie A, Adriano Galliani. Les deux hommes entretiennent des bonnes relations. O Jogo qui conclut en indiquant que si l’ancien interiste rejoint Monza, Wanda Nara signerait aussi un contrat pour travailler sur le réseau télévisé Mediaset.