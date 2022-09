Si le mercato estival s’est refermé tout récemment, le travail de Luis Campos promet d’être chargé au cours des prochaines semaines, partagé entre la planification de la fenêtre hivernale des transferts et le travail pour d’éventuelles prolongations.

Qui dit fin de mercato ne veut pas dire vacances pour Luis Campos et la direction du Paris Saint-Germain. Le banc a été renforcé, l’ensemble du loft a été vidé pour cette saison, mais ce n’est pas pour autant qu’il ne reste pas de nombreux dossiers chauds sur le bureau du conseiller sportif du club de la capitale. Arrivé cet été, le Portugais va devoir reprendre en main plusieurs dossiers laissés en stand-by depuis le départ de l’ancien directeur sportif Leonardo, tout en sachant qu’il se doit de travailler sur la planification du mercato hivernal à venir.

Session d’ajustements, cette période pourrait permettre de combler l’échec du dossier Milan Skriniar en recrutant un nouveau défenseur central afin de pérenniser la défense à trois, tout en servant d’opportunité pour éventuellement recruter un nouveau joueur de banc en fonction des besoins qui auront été identifiés en première partie de saison. Christophe Galtier le dit et le répète quand la question lui est posée en conférence de presse : il s’en remet pleinement à Luis Campos pour ce qui concerne le mercato d’hiver, le technicien du PSG préférant se focaliser sur le terrain et l’enchaînement intensif des matchs en cette première partie de saison.

Leo Messi et Sergio Ramos, stop ou encore ?

En parallèle, Luis Campos devra travailler sur de nombreux dossiers de prolongations. Deux sont pour le moins urgentes, à savoir celles de Leo Messi et de Sergio Ramos. Les deux anciennes gloires du FC Barcelone et du Real Madrid arrivées il y a un an sont maintenant à quelques mois de la fin de leur contrat au PSG – 30 juin 2023. Se pose donc la question de les renouveler ou non.

Jusque-là, il est annoncé que le club parisien entend ouvrir des négociations avec l’entourage de l’Argentin pour aborder la question, quand bien même une option soit présente dans son bail visant à ce que son engagement actuel soit reconduit d’une année supplémentaire si les deux parties sont d’accord. Lionel Messi, de son côté, souhaiterait encore patienter avant de discuter, et ce dans un contexte où le président du Barça Joan Laporta clame qu’il aimerait faire revenir La Pulga dans sa maison catalane.

Quant à Sergio Ramos, l’heure n’est pas à une décision imminente. Absent sur blessure quasiment toute la saison dernière, le défenseur de 36 ans parvient à enchainer en ce début d’exercice 2022/2023. Très apprécié en interne pour son sérieux, son implication, ses conseils et sa figure de leader, il devra montrer bien plus sur le terrain pour conduire Luis Campos et la direction sportive parisienne à songer à lui proposer un nouvel engagement. Pour l’instant, son rendement en match n’est pas au niveau escompté avec un tel joueur, quand bien même les facteurs âge et forme physique soient des circonstances atténuantes.

Le PSG veut prolonger Verratti, Marquinhos et Kimpembe

Trois autres dossiers vont devoir être travaillés dans le même temps par la direction du PSG. Certes moins urgents, ils sont tout autant importants – si ce n’est plus – du fait de leur portée symbolique. Il s’agit des prolongations de Marco Verratti, Marquinhos et Presnel Kimpembe, tous sous contrat jusqu’au 30 juin 2024. Le plan du club parisien est clair depuis des mois : il entend prolonger ces trois éléments centraux de son effectif. Luis Campos va ainsi prendre la suite de Leonardo dans les négocations avec des joueurs vraisemblablement ouverts à l’idée de rester encore dans la capitale française.

« Une prolongation ? Peut-être ! Actuellement on négocie avec le club. Enfin, moi je n’ai même pas envie de discuter, ce sont les dirigeants qui prennent la décision, ils savent ce qu’ils veulent faire avec moi. Si un jour ils me disent qu’on ne prolonge plus, alors je vivrai peut-être une autre expérience. Mais je reviendrai ici, au stade comme spectateur, ça c’est sûr ! Le PSG restera toujours dans mon cœur. Je reviendrai vivre à Paris, c’est ma ville de cœur. Il n’y aura jamais de problème, c’est le club qui décidera si je dois prolonger ou pas », déclarait Marco Verratti dans un entretien publié par Le Parisien le 18 mai dernier. Autant dire, à la (re)lecture de tels propos, que les négociations ne devraient pas être trop compliquées entre l’international italien et les pensionnaires du Parc des Princes.

Le dossier Marquinhos est en revanche plus surprenant. Les négociations trainent en longueur, et ce alors qu’il était annoncé il y a des mois qu’un accord entre le PSG et le Brésilien était imminent pour un nouvel engagement qui le lierait au club jusqu’en 2027. Le joueur lui-même avait confirmé dans un entretien accordé à RMC Sport le 4 mars son envie de rapidement régler la question de son avenir : « Mon avenir c’est le PSG. Leonardo connaît mon envie. Le club connaît mon envie. Je me mets tranquillement dans ma tête que ma place est ici. Le club m’a transmis cette confiance et le respect qu’il a pour moi. Tout va dans le bon sens ».

La réalité est pourtant bien différente : à ce jour, aucun terrain d’entente n’a encore été trouvé entre le PSG et son capitaine. Malgré tout, Marquinhos n’a pas changé son fusil d’épaule et désire toujours rester à Paris, ce qu’il le confiait d’ailleurs à Canal+ le 14 avril dernier : « On connaît le foot : tant que tu joues bien, tu peux vouloir rester. Parfois les choses peuvent changer. Le club peut ne plus te vouloir. Aujourd’hui je ne pense pas à partir. Si c’est possible de faire toute ma carrière ici, ça me va très bien ». À voir maintenant si Luis Campos parviendra à boucler les négociations dans un court laps de temps.

Vient enfin la prolongation de Presnel Kimpembe. Un temps courtisé par Chelsea après qu’il se soit posé des questions sur sa situation à Paris, l’international français est finalement resté au sein de son club formateur cet été. L’ambition du PSG est de le prolonger, mais cela passera très certainement par une revalorisation salariale du gaucher de 27 ans. En fin de saison dernière, L’EQUIPE indiquait que Presnel Kimpembe était frustré de voir que son statut dans l’équipe, à savoir celui de vice-capitaine, n’était pas en corrélation avec sa place dans la grille salariale du PSG. C’est bien simple : avant les nombreux départs de l’été, le Français était en dehors du top 10 des joueurs les mieux payés de l’effectif, bien loin derrière Marquinhos. Le PSG devra donc corriger le tir pour convaincre Presnel Kimpembe. Sur le plan sportif et de cadre de vie, le titi privilégie l’hypothèse de rester à Paris, comme ce fut le cas cet été malgré les interrogations qui lui trottaient en tête.

Un ultime dossier occupera l’attention à moyen terme, à savoir celui de la prolongation ou non de Pablo Sarabia. Revenu cet été après un an au Sporting en prêt, l’international espagnol arrivera au terme de son contrat en juin 2024. Le dilemme sera simple : faudra-t-il le prolonger ou bien le vendre l’été prochain à un de la fin de son engagement, et ce alors que sa valeur marchande ne sera jamais aussi élevée qu’elle ne l’était au cours de la fenêtre des transferts qui vient de s’écouler ? Les performances de celui qui est appelé à jouer un rôle de doublure en attaque apporteront la réponse. En attendant, le PSG aura mieux fait de faire diminuer la haute pile de dossiers entassés sur le bureau de Luis Campos.