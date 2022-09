Pour les médias et observateurs du football, l’exercice de comparaison entre deux joueurs est celui qui créé le plus de débats. Aujourd’hui, c’est la légende tricolore Thierry Henry qui a lancé les hostilités autour de Kylian Mbappé. L’attaquant du PSG fait l’objet d’une comparaison, légitime, avec Erling Haaland.

C’est sur les antennes de CBS Sports que Thierry Henry s’est exprimé sur les deux attaquants. Lancé sur le sujet, le champion du monde 1998 a déclaré : « Mbappé peut créer et finir. Haaland ne crée pas, il finit. Mbappé peut jouer à droite et à gauche. Il peut jouer dans l’axe. Haaland ne peut jouer que dans l’axe« , avant de poursuivre : « C’est un joueur magnifique et avec lui, ils peuvent gagner la Ligue des Champions. Pour l’instant, Mbappé a toujours mon vote« . Une déclaration outre-Atlantique avec un avis très tranché pour le consultant de Prime Video. Assurément, cet avis fera réagir en France, et ça a été le cas ce vendredi sur le plateau de L’Equipe du Soir, émission durant laquelle Grégory Schneider a fait part de son désaccord avec Thierry Henry : « Je n’ai aucun doute sur le fait que Mbappé soit créatif, il est souvent au départ des actions puis à la fin. Mais il (Thierry Henry ; NDLR) n’a pas dû voir Haaland depuis trois ans parce que je l’ai vu absolument tout faire sur un terrain. Je l’ai vu briller dans du jeu de transition avec Dortmund, je l’ai vu s’écarter, je l’ai vu être au début des actions puis à la fin« . Grégory Schneider a ensuite nuancé ses propos : « Là où il y a un petit quelque chose dans ce que dis Henry c’est que Manchester City est en train de changer Haaland. Ils sont en train d’en faire un joueur de surface pure. Mais le joueur Haaland, ce n’est pas ça. Je suis assez surpris qu’on le dénigre comme ça« .

Nabil Djellit : « Mbappé est plus créateur qu’Haaland«

De son côté, Nabil Djellit est plutôt d’accord avec Thierry Henry : « Pour moi Haaland c’est un joueur de surface qui peut décrocher, jouer en une touche. Oui avec Dortmund en transition il arrivait lancé mais Mbappé est effectivement plus créatif parce qu’il ne fréquente pas les mêmes zones. Il décroche, va sur les côtés, il peut cadrer un adversaire, il peut dribbler. Je rappel que la saison dernière il était meilleur passeur de Ligue 1. C’est qu’il était également dans la création« . Nabil Djellit a ensuite souligné la grande qualité de finisseur d’Erling Haaland avant de conclure : « Mbappé est plus créateur qu’Haaland« .