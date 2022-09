Aouchiche revient sur son expérience au PSG

Formé au PSG, Adil Aouchiche avait décidé à l’été 2020 de signer son premier contrat professionnel à l’AS Saint-Etienne dans l’espoir d’avoir un temps de jeu plus conséquent. Après deux saisons compliquées avec une relégation des Verts, le milieu offensif, recruté par le FC Lorient, est revenu sur son expérience au PSG.

Âgé de 20 ans, Adil Aouchiche désire donner un nouvel élan à sa jeune carrière. Considéré comme l’un des jeunes espoirs de la formation parisienne des dernières saisons, le milieu offensif avait décidé de poursuivre sa carrière loin de son club formateur il y a deux ans. Face à la forte concurrence chez les Rouge & Bleu à l’époque, l’international U20 français avait signé son premier contrat professionnel à l‘AS Saint-Etienne. L’année passée, le natif du Blanc-Mesnil (en Île-de-France) avait notamment expliqué ce choix par un manque de temps de jeu au PSG : « C’est simple, je n’avais pas assez de temps de jeu en équipe première. Je fais partie des joueurs phares de ma génération, forcément, j’ai de gros objectifs et des rêves. Sans être trop pressé, j’avais envie de vite jouer en professionnel. Je pensais mériter du temps de jeu. » Mais deux ans après, la carrière d’Adil Aouchiche n’a pas pris la meilleure trajectoire. En plus de son faible temps de jeu, les Verts ont vécu une saison très compliquée lors de l’exercice précédent avec une relégation en Ligue 2. Face à cet échec, l’ancien Parisien a décidé de changer de club et s’est engagé au FC Lorient (Ligue 1) jusqu’en 2026.

« Le PSG m’a beaucoup apporté »

Présenté ce vendredi aux médias, le Titi du PSG est revenu sur son expérience au sein du club parisien. Malgré une forte concurrence, Adil Aouchiche retient que du positif de ses années chez les Rouge & Bleu et ne regrette pas son départ. « J’ai été formé au Paris SG, mais ce n’est pas un regret de ne pas y avoir percé. Le club m’a beaucoup apporté, j’y ai connu mes premières minutes chez les pros, j’ai côtoyé un grand, grand vestiaire. J’ai pris de l’expérience, même si, forcément, on aimerait jouer les premiers rôles dans son club formateur. Mais c’est compliqué parce que Paris a des objectifs élevés, comme gagner la Ligue des champions, et on n’a donc pas forcément le temps. Ensuite, mes deux années à Saint-Étienne (2020-2022) m’ont beaucoup servi. J’avais besoin de ça, parce qu’au PSG, je vivais beaucoup de choses positives, je gagnais régulièrement, on est souvent dans la lumière. Donc j’ai pu me jauger ‘dans le dur’ à Saint-Etienne. J’ai pris de l’expérience, en jouant des matches compliqués, des derbies avant de finir sur une descente en Ligue 2. Cette expérience aura été positive dans ma jeune carrière. »