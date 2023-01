La question de la vente du Parc des Princes fait l’actualité depuis de très nombreuses semaines. Les deux parties se répondent par médias interposés. Anne Hidalgo, la maire de Paris, en a rejouté une couche hier, confirmant que le Parc n’était pas à vendre. Plusieurs questions se posent sur un éventuel départ du PSG de son enceinte historique.

La passe d’armes entre le PSG et la Mairie de Paris au sujet de la vente du Parc des Princes est quasi quotidienne ces dernières semaines. Invité de Télématin hier matin, Anne Hidalgo, la maire de Paris, a confirmé que le Parc des Princes n’était pas à vendre. « Le Parc des Princes n’est pas à vendre, définitivement. En revanche avec mon club – parce que c’est mon club – le PSG, et son président, nous avons à nous parler et à travailler. […]Un risque de voir le PSG partir du Parc des Princes ? Oh vous savez, il n’y a pas beaucoup de plan B [pour le PSG] … Mais il faut qu’on discute. »

Les derniers propos d’Anne Hidalgo pas du goût du PSG

Des propos qui ne sont pas passés du côté des dirigeants parisiens comme le rapporte l’Equipe. Le PSG « qui, même si son souhait a toujours été de rester au Parc, a mandaté, après le refus de vente de la Ville, une société afin de lui trouver des terrains pour accueillir sa future enceinte. » Malgré ça, les discussions ne sont pas rompues entre les deux parties. « Des contacts sont en cours« , nous assure une source proche du dossier, afin de caler un rendez-vous dans les semaines à venir », assure l’Equipe. La Mairie ne souhaite pas voir le PSG quitter le Parc des Princes « et se dit disposée à lui accorder un bail emphytéotique très long – l’actuel court jusqu’en 2043 – susceptible de lui permettre d’amortir les énormes investissements qu’un agrandissement du Parc générerait.«

Plusieurs questions se posent sur un éventuel départ du Parc

Le quotidien sportif explique aussi que plusieurs questions se posent sur un éventuel départ du PSG du Parc des Princes. La première, dans quelles conditions le PSG peut-il dénoncer la convention ? Il y en a deux. « Pour faute de l’occupant et pour motif d’intérêt général ou situation de force majeure pendant plus de vingt-quatre mois. » Arnaud Hermant explique que le PSG pourrait évoquer la résiliation pour impossibilité de réaliser des investissements. Il y a aussi la question de savoir si les sites de replis sont crédibles. Selon le quotidien sportif, construire un nouveau stade prendrait entre sept et dix ans « en fonction de la complexité du lieu, de la nature du terrain, de l’accessibilité complémentaire nécessaire et des éventuels recours administratifs qui ne manqueront pas. » Pour la construction d’un nouveau stade, il n’y a que le site de l’hippodrome de Saint-Cloud qui semble crédible assure l’Equipe. La piste Stade de France reste également une solution crédible. Mais pour ce dernier, aucun contact n’a eu lieu avec le PSG, assure le quotidien sportif. « Jusqu’à très récemment, le PSG n’envisageait pas cette solution« , conclut l’Equipe.