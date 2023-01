Depuis quelques semaines, le sujet de la vente du Parc des Princes est au centre des débats. Désireux d’être propriétaire du stade, les Rouge & Bleu font face à la fermeté de la Maire de Paris, Anne Hidalgo, qui a réaffirmé sa position à ce sujet.

Après avoir déclaré il y a quelques semaines que le Parc des Princes n’était pas à vendre, la Maire de Paris a provoqué la colère des dirigeants parisiens et de ses supporters. Désireux de devenir le propriétaire de son propre stade, le club de la capitale envisage sérieusement de déménager de l’enceinte de la Porte de Saint-Cloud. Si la Mairie de Paris désire trouver un accord avec le PSG pour rester au Parc des Princes, la vente du stade est toujours inimaginable aux yeux d’Anne Hidalgo. Invitée de l’émission de France 2, Télématin, la Maire de Paris est restée sur ses positions. Il n’est pas question de vendre le Parc des Princes.

Le Parc des Princes n’est pas à vendre

« Le Parc n’est pas à vendre. Vous savez, moi je n’avais pas fermé complètement cette hypothèse, soyons honnêtes. D’abord, parce que je voulais voir ce que ça signifiait pour les Parisiens, est-ce qu’il y avait à la clé des moyens supplémentaires qui nous permettraient de mieux faire vivre les petits clubs parisiens. Donc, je suis quelqu’un de pragmatique, j’ai regardé. Je comprends l’économie d’un club de ce niveau-là, dans laquelle la propriété du stade fait partie de l’équation économique, tout cela je l’entends, mais le Parc n’est pas à vendre, définitivement. En revanche, bien sûr qu’avec mon club, parce que c’est mon club le Paris Saint-Germain, et son président (Nasser al-Khelaïfi, ndlr) nous avons à nous parler et à travailler. Un départ du PSG ? Vous savez, je crois qu’il n’y a pas beaucoup de plans B, mais il faut qu’on discute. »

La solution Stade de France ?

« Emmanuel Macron qui souhaite vendre le Stade de France ? Oui, je lui souhaite bon courage pour vendre le Stade de France au PSG. C’est une hypothèse qui est souvent évoquée dans les médias mais je pense que ce n’est pas une hypothèse raisonnable. D’abord parce que le Stade de France accueille au-delà de ce qu’il pourrait accueillir comme compétitions liées à un club. Il doit aussi accueillir des compétitions de rugby… Je pense qu’il faut sortir de cette situation. Moi, j’aime ce club et j’ai envie que mon équipe puisse prospérer. S’il y a des travaux à faire dans le Parc, il faut les faire et j’accompagnerai du mieux que je peux ces travaux-là parce que je tiens à cette équipe et à sa performance. Mais pour le reste, c’est de la discussion qu’on doit avoir de façon raisonnable entre gens raisonnables. »