Les regrets de Gilles Grimandi au sujet de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé brille sous le maillot du PSG depuis six ans et demi. Mais sa carrière aurait pu prendre une tournure différente en 2016, avec une arrivée en Angleterre et à Arsenal.

Dès ses premiers pas dans le monde football professionnel avec Monaco à la fin de l’année 2015, Kylian Mbappé a montré qu’il ne serait pas un joueur comme les autres et qu’il deviendrait très rapidement l’un des meilleurs joueurs du monde. Un an et demi après ses débuts avec le club monégasque, il signe au PSG contre 180 millions d’euros. Avec les Rouge & Bleu, il explose les compteurs et les records, ce qu’il retranscrit aussi en équipe de France. Mais son avenir aurait pu être tout autre. En effet, un an avant de rejoindre le PSG, il avait été courtisé par Arsenal, comme l’explique Gilles Grimandi, recruteur pour les Gunners à cette époque-là.

« Je ne pense vraiment pas que nous étions loin de l’avoir »

« Je ne sais pas si Kylian Mbappé est une cible réaliste pour Arsenal, même si le club gagne la Premier League et réalise une bonne saison en Europe. Nous avons essayé de le convaincre auparavant, en 2016. Nous avons rencontré ses parents à Londres qui sont venus sur le terrain d’entraînement et avec Arsène [Wenger, alors manager] et Richard Law [alors responsable des transferts], nous avons voyagé pour rencontrer Kylian dans le sud de la France. Nous avons essayé de le convaincre, mais je ne pense pas que ce soit le meilleur moment pour nous ; cette rencontre a eu lieu le lendemain de notre défaite à domicile contre Swansea en championnat, qui faisait suite à une défaite à Old Trafford. Je me souviens que nous avions un gros match à l’extérieur trois jours plus tard contre Tottenham, le moment n’était donc pas idéal. Nous avons essayé, et je ne pense vraiment pas que nous étions loin de l’avoir, mais il a décliné le projet et a signé un nouveau contrat avec Monaco, lance Grimaldi dans des propos relayés par Goal. Je dirais que c’est probablement la plus grande déception de mes 15 années en tant que recruteur à Arsenal, de ne pas avoir convaincu Kylian Mbappé de signer pour le club. »