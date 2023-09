Les résultats des adversaires européens du PSG

Mardi soir, le PSG entame sa campagne de Ligue des Champions avec la réception de Dortmund. Les Allemands ont gagné ce week-end comme Newcastle. Par contre, le Milan a sombré dans le derby milanais.

C’est la rencontre que tous les supporters du PSG attendent. La réception mardi soir (21 heures, Canal Plus) – au Parc des Princes – du Borussia Dortmund pour le compte de la première journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Les deux clubs n’ont pas préparé cette rencontre de la même manière. Les Parisiens se sont inclinés, à domicile, contre Nice vendredi soir (2-3) alors que le club allemand s’est imposé, même s’il n’a pas réalisé l’un de ses meilleurs matches de la saison, contre Fribourg en toute fin de rencontre (2-4). Les deux autres adversaires européens du PSG jouaient également hier. Et c’est deux salles, deux ambiances pour l’AC Milan et Newcastle.

AC Milan

L’AC Milan, qui affrontera le PSG lors des troisième et quatrième journées de la phase de poules, jouait le derby de Milan contre l’Inter. Même si ce sont les coéquipiers de Mike Maignan qui possèdent le ballon, ce sont bien les Intéristes qui se procure les plus grosses occasions et qui vont rapidement prendre l’avantage grâce à un but de Mkhitaryan (1-0, 5e). Les Nerazzurri vont même réussir à prendre le large un peu moins de dix minutes de la fin de la première mi-temps grâce à un très beau but de Marcus Thuram. Sa frappe enroulée termine dans la lucarne de Mike Maignan (2-0, 38e). Malgré une domination au niveau de la possession, l’AC Milan n’arrive pas à se montrer dangereux. Mais Rafael Leo, l’homme en forme chez les Rossoneri, va permettre à son club de se relancer peut avant l’heure de jeu. Lancé en profondeur par Théo Hernandez, l’international portugais se défait de Darmian et va tromper Yann Sommer (2-1, 57e). Un répit de courte durée puisque l’Inter va reprendre le large grâce à un but de Mkhitaryan, qui s’offre un doublé (3-1, 69e). L’Inter va ensuite obtenir un penalty, transformé par Calhanoglu (4-1, 79e) avant d’enfoncer le clou et s’offrir une très large victoire dans le derby milanais grâce au but de Frattesi dans les arrêts de jeu (93e, 5-1). Après un départ canon en championnat avec trois victoires en trois matches, l’AC Milan a vécu un vrai coup d’arrêt. À l’heure actuelle, le club milanais pointe à la troisième place, à deux points de son adversaire du soir, leader de la Serie A avec quatre victoires en quatre rencontres.

XI du Milan : Maignan – Calabria (c) (Florenzi, 77e), Thiaw, Kjaer, Hernandez – Loftus-Cheek (Musah, 86e), Krunic, Reijnders (Jovic, 77e) – Pulisic (Chukwueze, 66e), Giroud (Okafor, 77e), Leao

Newcastle

Après une victoire en ouverture de la saison de Premier League, Newcastle, deuxième adversaire du PSG lors de la phase de poules de la Ligue des Champions (4 octobre), avait enchaîné trois nuls consécutifs en championnat. Hier après-midi, il recevait Brentford à St James’ Park. Mais comme depuis quelques semaines, la prestation des Magpies n’est pas à la hauteur de ce qu’ils affichaient la saison dernière, ce qui leur a permis de retrouver la Ligue des Champions après de très longues années de disette. Ce sont les visiteurs qui se procurent la première grosse occasion du match, repoussée par Pope. Newcastle a du mal à se montrer dangereux et retourne aux vestiaires sur ce score nul et vierge. La seconde période est dans la même veine que la première, mais Newcastle va réussir à prendre l’avantage. Callum Wilson, qui avait vu son but refusé pour une poussette sur le gardien quelques minutes plus tôt (57e), va transformer un penalty en prenant à contre-pied le gardien de Brentford (1-0, 64e). La fin de match n’est pas plus emballante et la rencontre se termine sur cette victoire étriquée (1-0) mais l’essentiel est là pour les Magpies, les trois points avant d’entamer leur campagne européenne à San Siro face à l’AC Milan mardi soir. Avec ce succès, Newcastle remonte à la dizième place de Premier League à sept points du podium.

Le XI de Newcastle : Pope – Trippier (c), Schär, Botman, Burn – Longstaff, Guimaraes, Anderson – Barnes (Almiron, 84e), Wilson, Gordon