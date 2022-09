Avec l’organisation de la Coupe du monde 2022 au Qatar du 20 novembre au 18 décembre, le calendrier de la phase de groupes de Ligue des champions est resserré. Ainsi, les six matches de poules se jouent en l’espace de deux mois entre septembre et novembre. Après sa victoire face à la Juventus Turin la semaine passée, le PSG retrouve déjà la compétition européenne ce mercredi avec un déplacement sur la pelouse du Maccabi Haïfa (21h sur Canal Plus et RMC Sport 1). Voici les résultats du week-end des adversaires du PSG en C1.

Le Maccabi Haïfa et le Benfica Lisbonne continuent leur sans-faute, la Juve toujours à la peine

Après une défaite face à Benfica mardi dernier (0-2), le Maccabi Haïfa voulait se relancer en championnat avant la réception du PSG. Malgré son faible statut en C1, le club israélien continue son sans-faute en Ligat ha’Al. Grâce à un doublé d’Omer Atzili et une réalisation de Tjaronn Chery, le Maccabi Haïfa s’est imposé face au Sektzia Nes Tziona (3-1), lanterne rouge, et conserve sa place de leader avec 4 victoires en autant de rencontres disputées (10 buts marqués, 3 encaissés). Une bonne préparation pour espérer faire bonne figure face aux Rouge & Bleu.

XI du Maccabi Haïfa : Mashpati -Batubinsika, Seck, Menachem (Chery, 46′) – Levy (Haziza, 46′), Eliyahu (David, 80′), Lavi, Abu Fani – Rukavytsya (Pierrot, 61′), Tchibota (Cornud, 46′), Atzili

De son côté, le Benfica Lisbonne poursuit aussi son sans-faute en championnat. Opposé à Famalicão ce week-end, le club portugais s’est imposé sur la plus petite des marges grâce à une réalisation de Rafa Silva (1-0). À noter la titularisation de Julian Draxler, prêté par le PSG pour la saison 2022-2023. L’Allemand a seulement disputé la première période. Avec un sixième succès de rang en championnat, le SL Benfica conserve sa place de leader en Liga Portugal. Il sera l’un des adversaires à surveiller lors de cette phase de groupes avec notamment la double confrontation face au PSG (5 et 11 octobre).

XI du Benfica : Vlachodimos – Gilberto (Bah, 65′), Antonio Silva, Otamendi, Grimaldo – Florentino Luis, E.Fernandez (Aursnes, 85′) – David Neres (Chiquinho, 64′), Rafa Silva, J.Draxler (Gonçalves, 46′) – Musa (Pinho, 65′)

Enfin, la Juventus Turin n’y arrive toujours pas en championnat. Après sa défaite face au PSG en C1, la Vieille Dame recevait la Salernitana pour le compte de la 6e journée de Serie A. Menée 0-2 à la pause, la Juve a réussi à revenir dans la partie grâce à des buts de Gleison Bremer (51′) et Leonardo Bonucci (90’+3). Dans une fin de match électrique, la Juventus pensait obtenir la victoire grâce à une réalisation d’Arkadiusz Milik, finalement refusée pour une position de hors-jeu injustifiée après consultation de la VAR. Leonardo Bonuccci a également manqué un penalty dans les ultimes minutes du match. Le club italien finira la rencontre à neuf après les expulsions du buteur polonais (deuxième carton jaune après avoir retiré son maillot pour célébrer) et de Juan Cuadrado. Même si elle reste invaincue en championnat (2 victoires, 4 nuls), la Vieille Dame se positionne à la 8e place, à quatre points du leader, le Napoli (14 pts). L’équipe de Massimiliano Allegri ne prépare pas au mieux la réception du Benfica ce mercredi.