Le PSG réalise un début de saison presque parfait en Ligue 1 avec six victoires en un nul. Il est en tête de la Ligue 1 à égalité avec Marseille, possède la meilleure attaque (25 buts) et la meilleure défense (4 buts encaissés, à égalité avec Marseille). Ce début de saison est aussi marqué par les très belles performances de la MNM. Kylian Mbappé a marqué sept buts en six matches. Neymar est le meilleur buteur du championnat avec 8 buts. Il a aussi offert six offrandes en 7 matches. Buteur à trois reprises, Lionel Messi est le meilleur passeur de Ligue 1 (7).

Un Lensois comme concurrent

Des performances qui permettent à Lionel Messi et Neymar d’être nommés pour le titre de meilleur joueur du mois d’août de Ligue 1. Les deux joueurs du PSG sont en concurrence avec l’attaquant du RC Lens, Florian Sotoca. En sept matches, il a marqué cinq buts et délivré trois passes décisives. Il avait commencé très fort avec un triplé lors de la première journée. Pour voter pour les deux parisiens, c’est par ici.