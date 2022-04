Dans quelques mois, le Qatar accueillera la prochaine Coupe du Monde de football. Attendu par tous les supporters de football, le Mondial se déroulera en hiver pour la première fois de son histoire. La France, de Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe et championne du monde en titre, va remettre son titre en jeu. Au moins 17 joueurs du PSG devraient être présents pour cette fête du football.

En cette fin de journée, le tirage au sort a été effectué et les groupes sont désormais connus. Les Bleus ont hérité d’un tirage plutôt facile en rencontrant le Danemark, la Tunisie et entre ces trois équipes qui sont l’Australie, les Émirats arabe Unis et le Pérou.

Le Maroc d’Hakimi est tombé dans le groupe de la mort avec Belgique, Canada et la Croatie. L’Argentine de Messi, Di Maria et Leandro Paredes rencontrera le Mexique, la Pologne et l’Arabie Saoudite. Le Brésil de Neymar et Marquinhos affrontera la Suisse, la Serbie et la Cameroun. Le détail des groupes à découvrir.

Groupe A :

Qatar – Pays-Bas – Sénégal – Equateur

Groupe B :

Angleterre – Etats-Unis – Iran – Ukraine / Écosse / Pays de Galles

Groupe C :

Argentine – Mexique – Pologne – Arabie Saoudite

Groupe D :

France – Danemark – Tunisie – Pérou / Australie / Émirats Arabes Unis

Groupe E :

Espagne – Allemagne – Japon – Costa Rica / Nouvelle-Zélande

Groupe F :

Belgique – Croatie – Maroc – Canada

Groupe G :

Brésil – Suisse – Serbie – Cameroun

Groupe H :

Portugal – Uruguay – Corée du Sud – Ghana