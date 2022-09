La Juventus Turin s’est inclinée ce soir sur la pelouse du Parc des Princes contre le PSG dans le cadre de la première journée de la phase de poules de la Ligue des Champions (2-1). Après avoir été largement dominé en première mi-temps, avec deux buts encaissés, le club italien est revenu avec des meilleures intentions en seconde période, avec un but à la clé et plusieurs occasions de revenir à 2-2. Massimiliano Allegri, l’entraîneur de la Vieille Dame, admet une petite amertume après la défaite de son équipe.

« On a fait un bon match, mais il y a une petite amertume de ne pas avoir fait un résultat, regrette Allegri dans des propos relayés par l’Equipe. Sur la fin il aurait fallu être un peu plus lucides. C’est une occasion perdue. Il faut progresser. On sait qu’on a des progrès à faire, on y travaille. On attend aussi encore que quelques joueurs reviennent (de blessure, ndlr). On a souffert, mais la vitesse qu’ils ont, personne d’autre ne l’a. Quand tu joues contre ce type d’équipes, la difficulté c’est quand tu n’as pas la balle… On s’est un peu endormis en première mi-temps mais on a eu plus de caractère en seconde période et McKennie nous a apporté des jambes et de la force.«