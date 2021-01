Hier soir, le PSG s’est imposé sur la pelouse de l’Angers SCO (1-0) grâce à une réalisation de son latéral gauche, Layvin Kurzawa, à vingt minutes de la fin du match. Une victoire qui permet aux Rouge et Bleu d’occuper provisoirement la tête de la Ligue 1 (42 pts), en attendant le résultat de l’OL (40 pts) face au FC Metz ce dimanche soir à 21 heures. En méforme ces derniers matches, Kylian Mbappé reste tout de même le meilleur buteur de Ligue 1 avec 12 réalisations (dont 4 penalties) à égalité avec le Rémois, Boulaye Dia. Le deuxième meilleur buteur du PSG en Ligue 1 est Moise Kean (9 buts). Concernant le classement des meilleurs passeurs en championnat, Kylian Mbappé est le Parisien qui réalise le plus de passes décisives (5) avec Ángel Di María. Un classement dominé par Jonathan Bamba (LOSC / 7 passes), Florian Thauvin (OM / 7 passes) et Andy Delort (MHSC / 6 passes). Enfin, les Rouge et Bleu possèdent la meilleure attaque (44 réalisations) et la meilleure défense (11 buts encaissés) du championnat. Voici ci-dessous les statistiques des joueurs du PSG en Ligue 1.

Statistiques 2020-2021 des joueurs du PSG en Ligue 1*

Gardiens : Keylor Navas : 15 matches disputés (1.350 minutes) : 7 buts encaissés, 10 clean-sheets Sergio Rico : 4 matches disputés (360 minutes) : 3 buts encaissés, 2 clean-sheets Alexandre Letellier : 0 match disputé Marcin Bulka (prêté au FC Cartagena) : 1 match disputé (90 minutes) – 1 but encaissé



Défenseurs / latéraux : Mitchel Bakker : 18 matches disputés (1.254 minutes) – 2 passes décisives / 1 carton jaune Marquinhos : 12 matches disputés (997 minutes) – 1 but / 1 carton jaune Alessandro Florenzi : 13 matches disputés (921 minutes) – 2 buts / 1 carton jaune Presnel Kimpembe : 12 matches disputés (870 minutes) / 4 cartons jaunes Abdou Diallo : 13 matches disputés (846 minutes) – 1 carton jaune et 2 cartons rouges Colin Dagba : 15 matches disputés (796 minutes) – 1 but et 2 passes décisives / 3 cartons jaunes Thilo Kehrer : 10 matches disputés (687 minutes) – 2 cartons jaunes Layvin Kurzawa : 10 matches disputés (647 minutes) – 1 but et 1 passe décisive / 2 cartons jaunes et 1 carton rouge Timothée Pembélé : 5 matches disputés (376 minutes) – 1 but / 1 carton jaune Juan Bernat : 3 matches disputés (204 minutes) – 2 cartons jaunes



Milieux défensifs / offensifs : Ander Herrera : 19 matches disputés (1.124 minutes) – 1 but et 1 passe décisive / 1 carton jaune Marco Verratti : 13 matches disputés (952 minutes) – 1 passe décisive / 3 cartons jaunes Idrissa Gueye : 15 matches disputés (884 minutes) – 2 buts / 1 carton jaune Rafinha : 11 matches disputés (781 minutes) – 4 passes décisives / 1 carton jaune Leandro Paredes : 10 matches disputés (537 minutes) – 1 carton jaune et 1 carton rouge Julian Draxler : 11 matches disputés (463 minutes) – 2 buts et 1 passe décisive / 3 cartons jaunes Danilo Pereira : 7 matches disputés (381 minutes) – 1 carton jaune Kays Ruiz-Atil : 7 matches disputés (181 minutes) – 1 carton jaune Bandiougou Fadiga : 6 matches disputés (57 minutes) – 1 carton jaune



Attaquants / ailiers : Kylian Mbappé : 16 matches disputés (1.078 minutes) – 12 buts et 5 passes décisive / 1 carton jaune Ángel Di María : 15 matches disputés (1.103 minutes) – 3 buts et 4 passes décisives / 1 carton jaune Moise Kean : 14 matches disputés (980 minutes) – 9 buts / 2 cartons jaunes Pablo Sarabia : 14 matches disputés (700 minutes) – 2 buts et 3 passes décisives / 1 carton jaune Neymar Jr : 8 matches disputés (658 minutes) – 3 buts et 3 passes décisives / 3 cartons jaunes et 1 carton rouge Mauro Icardi : 7 matches disputés (399 minutes) – 3 buts et 1 passe décisive Arnaud Kalimuendo (prêté au RC Lens) – 1 match disputé (74 minutes)



*Sources : psg.fr / transfermarkt.fr