Les supporters du PSG optimistes pour la qualification

Mardi soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1), le PSG devra s’imposer contre le FC Barcelone pour se qualifier en demi-finale de la Ligue des champions. Les supporters du PSG sont optimistes.

Mercredi soir, le PSG s’est incliné en quart de finale aller – en Ligue des champions – contre le FC Barcelone (2-3). Les Parisiens devront s’imposer au stade de Montjuic pour se qualifier en demi-finale de la compétition européenne. Dans un sondage Odexa pour Winamax et RTL, 65% des amateurs de football estiment que ce n’est pas le FC Barcelone qui était supérieur mais plutôt le PSG qui n’a pas été à la hauteur. « Ils ont notamment été fortement déçus du match des joueurs du Paris Saint-Germain (67%) et encore plus de celui de Kylian Mbappé (71%). »

63% des supporters du PSG croient en la qualification

Pour le match retour mardi soir, 69% des amateurs de football estiment que le PSG devrait changer de composition, avec notamment la titularisation d’un véritable attaquant de pointe. Et Gonçalo Ramos est plébiscité pour cela (67%). « Les amateurs de football (84%) et les supporters du PSG (91%) n’imaginent pas ce match sans la titularisation de Kylian Mbappé à Barcelone. Celle de Gianluigi Donnarumma fait moins l’unanimité (63% et 69%). » Au moment de parler d’une qualification, 63% de supporters du PSG y croient, contre 44 % des amateurs de football et 28% des Français.

L’enquête a été réalisée les 11 et 12 avril selon la méthode des quotas sur internet auprès d’un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 417 amateurs de football et 230 supporters du PSG.