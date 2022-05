Les jeunes du PSG ont affronté Toulouse au Stade Georges Lefèvre ce dimanche dans le cadre des quarts de finale du Championnat National U19. Les joueurs de Papus Camara se sont imposés largement (6-1) et filent en demi-finale. Le club de la capitale affrontera Monaco au prochain tour à Amnéville le samedi 28 mai.

Il n’a fallu que sept minutes de jeu pour que le PSG ouvre le score, par l’intermédiaire de Wilson Odobert. Toulouse revient au score (43e) mais ne profite pas longtemps de cette égalisation puisque les Parisiens inscrivent un second but juste avant la pause (45e) grâce à Sékou Yansané. La seconde période sera complètement différente de la première, avec un festival de buts. Zoumana Bagbema fait le break (63e) et Ismaël Gharbi en rajoute une couche peu de temps après (66e). En fin de rencontre, Djeidi Gassama frappe au but et fait concéder un contre son camp à l’un de ses adversaires (89e). Wilson Odobert inscrit ensuite un doublé (90e) et permet à son club de l’emporter 6 buts à 1.