Les titis encore présents à l’entraînement, Messi absent

Le PSG retrouve la Ligue 1 demain soir (21 heures, Canal Plus Décalé) avec la réception de Brest dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, les Rouge & Bleu se sont entraînés une dernière fois – au Camp des Loges – ce vendredi matin. Une séance dont vous avez pu suivre les 15 premières minutes.

Comme depuis plusieurs semaines, les jeunes titis du PSG, dont Xavi Simons et Edouard Michut étaient encore présents à l’entraînement ce matin. Touché par le Covid lors de ses vacances en Argentine, Lionel Messi était de nouveau absent de l’entraînement. La Pulga poursuit ses entraînements individuels et devrait donc rater la réception des Bretons. De retour à l’entraînement ces derniers jours après avoir aussi contracté le Coronavirus, Gianluigi Donnarumma, Angel Di Maria, Julian Draxler, Danilo Pereira et Layvin Kurzawa étaient aussi présents ce matin.