Il faudra encore attendre pour le retour de Messi

Touché par le Covid pendant ses vacances en Argentine, Lionel Messi avait fait son retour quelques jours après la date prévue. La Pulga n’a toujours pas joué avec le PSG en 2022. Depuis son retour, il s’entraîne mais à part. L’ancien barcelonais ne devrait pas pouvoir tenir sa place pour la réception de Brest samedi soir (21 heures, Canal Plus Décalé).

En effet, selon les informations d’ESPN Argentina, le numéro 30 du PSG s’est une nouvelle fois entraîné à part ce jeudi au Camp des Loges. Pour le média sud-américain, il n’y a aucune chance qu’il reprenne le chemin des terrains face à Brest au Parc des Princes ce week-end. Il faut plus miser sur la semaine prochaine et le match contre Reims – toujours au Parc des Princes -dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1 (dimanche 23 janvier, 20h45, Prime Video) pour le voir jouer ses premières minutes de l’année. ESPN qui conclut en expliquant que Lionel Messi ne devrait pas non plus être convoqué avec l’Argentine après un accord passé entre le PSG et sa sélection.