La trêve hivernale approche à grands pas et les listes des différentes sélections nationales tombent au compte gouttes. Aujourd’hui, c’est Roberto Martinez qui a communiqué le groupe de 26 joueurs portugais qui rejoindront le rassemblement lusitanien. Trois Parisiens seront mobilisés.

La course à la qualification pour l’Euro 2024 touche à sa fin avec cette avant dernière trêve internationale de l’année civile 202. Pour l’occasion, le Portugal affrontera la Slovaquie le 13 octobre prochain (20h45) avant de se dresser face à la Bosnie-Herzégovine le 16 octobre (20h45). Dans le groupe J, les Lusitaniens se placent à la première place avec 18 points, devant la Slovaquie et le Luxembourg qui comptent respectivement 13 et 10 points, et s’affronteront lors de cette trêve internationale. Afin de valider leur ticket pour l’Euro 2024, le Portugal comptera trois joueurs du PSG dans ses rangs. En effet, Roberto Martinez a fait appel à Danilo Pereira, Vitinha et Gonçalo Ramos. S’il est écarté des terrains pour au moins les quatre prochains mois, Nuno Mendes est bien évidement absent de la liste. A noter que Danilo Pereira est lui sélectionné parmi les défenseurs.

Liste des 26 Portugais

Gardiens : Diogo Costa (FC Porto), José Sa (Wolves), Rui Patricio (AS Roma)

Défenseurs : Diogo Dalot (Manchester United), João Cancelo (Barcelone), Nelson Semedo (Wolves), Raphaël Guerreiro (Bayern), Antonio Silva (Benfica), Danilo Pereira (PSG), Gonçalo Inacio (Sporting), Ruben Dias (Manchester City), Toti Gomes (Wolves)

Milieux de terrain : João Palhinha (Fulham), João Neves (Benfica), Ruben Neves (Al Hilal), Bruno Fernandes (Manchester United), Otavio (Al Nassr), Vitinha (PSG)

Attaquants : Bernardo Silva (Manchester City), Diogo Jota (Liverpool), João Félix (Barcelone), Pedro Neto (Wolves), Rafael Leão (AC Milan), Ricardo Horta (Braga), Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Gonçalo Ramos (PSG)