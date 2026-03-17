Les trouvailles tactiques de Luis Enrique en Ligue des champions

Lors de la large victoire du PSG contre Chelsea en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions (5-2), Luis Enrique avait demandé à Achraf Hakimi d’être en individuel sur Enzo Fernandez. Pas la première fois qu’il innove tactiquement lors d’un match de Ligue des champions.

Ce mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG se rend à Stamford Bridge pour valider sa qualification en quarts de finale de la Ligue des champions après son beau succès sur la pelouse du Parc des Princes mercredi dernier (5-2). Lors de cette rencontre, Luis Enrique avait innové tactiquement en demandant à Achraf Hakimi d’être en individuel sur Enzo Fernandez. Comme le rapporte L’Equipe, ce n’était pas la première des innovations du coach du PSG à l’occasion d’un match de Ligue des champions. Si la philosophie de jeu du PSG reste stable, l’adaptation est constante chez Luis Enrique. Lors de sa première saison parisienne, en 2023-2024, les « coups tactiques » étaient fréquents. Ils le sont un peu moins aujourd’hui, notamment après certaines remontées de joueurs parfois déboussolés par des consignes annoncées à la dernière minute. Le technicien considère toujours que ses hommes doivent être capables de s’adapter à toutes les situations, assure le quotidien sportif.

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Dembélé au cœur du jeu, Vitinha en sentinelle…

Au match aller, Enzo Fernandez s’est vu imposer un marquage individuel d’Achraf Hakimi dès les premières phases de possession londoniennes. Le numéro 2 du PSG l’a suivi à la trace sans parvenir à annihiler son influence. Sur une touche vite jouée, l’Argentin a profité des erreurs de placement des Parisiens pour délivrer une passe décisive, avant de s’illustrer lui-même en transition. La séquence du deuxième but des Blues a exposé le revers du choix de Luis Enrique : Marquinhos a été beaucoup trop exposé. La vitesse de Pedro Neto, notamment, a fait souffrir le Brésilien. Sans conséquence néfaste sur le scénario. Pendant que Fernandez s’éteignait peu à peu, Hakimi offrait à Kvaratskhelia le cinquième but parisien, analyse L’Equipe. Luis Enrique avait expérimenté d’autres plan tactiques en Ligue des champions avec d’autres joueurs. Lors du huitième de finale retour contre la Real Sociedad, il avait placé Ousmane Dembélé au cœur du jeu. Une option intéressante sans le ballon, où le Français s’est montré précieux, mais moins convaincant avec. Elle a toutefois eu le mérite de perturber la défense espagnole dès le début de la rencontre avec un pressing beaucoup moins efficace, assure L’Equipe. Il avait également titularisé Vitinha en sentinelle contre le Borussia Dortmund lors du dernier match de la phase de poules en 2023. À cette époque-là, ce n’était pas vraiment le sens de l’histoire : l’été précédent, Manuel Ugarte avait précisément été recruté au Sporting CP pour cinq ans et 60 millions d’euros afin d’évoluer dans ce registre. La propension de Vitinha à ralentir parfois le jeu de son équipe n’en faisait pas non plus un candidat de choix pour le poste. La première sortie de l’ancien joueur de Porto au Signal Iduna Park a été mitigée. Pas de quoi dissuader Luis Enrique. L’Asturien l’a définitivement installé à ce poste à partir du huitième de finale aller face à la Sociedad (2-0, le 14 février). Pour la suite que l’on connaît, conclut L’Equipe.





















