Ce dimanche à 16h, les U18 du PSG se sont déplacés sur le terrain de Lisieux, dans le cadre des 64e de finale de la Coupe Gambardella. Depuis 1991, les jeunes du PSG n’ont plus remporté ce trophée et la dernière finale disputée date de 1998. Cette rencontre avait donc un réel enjeu pour les titis du PSG. Les joueurs de Zoumana Camara n’ont laissé aucune chance à leur adversaire et s’imposent sur un large score (1-5).

En première période, les U18 parisiens ont rapidement pris le dessus avec deux buts inscrits dans le premier quart d’heure. Nehemiah Fernandez-Veliz a mis un doublé grâce à deux offrandes du capitaine Ismaël Gharbi (12e, 14e). Juste avant la pause, Noha Lemina profite d’une passe de Wilson Odobert pour crucifier Lisieux (42e). En seconde période, Ismaël Gharbi réalise une troisième passe décisive en permettant à Noha Lemina de marquer son deuxième but (62e). En fin de rencontre, Ayman Kari inscrit le cinquième but du club de la capitale (80e) et Lisieux réduit la marque dans le temps additionnel (90e). Les U18 du PSG s’imposent 5 buts à 1 face à Lisieux et se qualifient en 32e de finale de la Coupe Gambardella.