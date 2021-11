Quelques heures avant la défaite de l’équipe première face à Manchester City à l’Etihad Stadium, les U19 du PSG affrontaient leurs homologues anglais, à l’occasion de la 5e journée de la phase de groupes de l’UEFA Youth League. Portés par un grand Djeidi Gassama – auteur d’un doublé et d’une passe décisive – les Titis se sont largement imposés (3-1) et se sont qualifiés pour la suite de la compétition. Á égalité de points avec le Club Bruges (11 pts), le prochain match entre les deux formations sera déterminant pour la première place. En effet, le leader du groupe accédera directement aux 8es de finale tandis que le second devra passer par des barrages. Après cette victoire probante, l’entraîneur des U19 parisiens – Zoumana Camara – est revenu sur la performance de son équipe dans des propos relayés par le site officiel du club et L’Equipe.

La victoire face à Manchester City (psg.fr)

« Il y a beaucoup de satisfaction et de joie. C’est un travail accompli. C’était un gros match, on l’avait bien préparé et mes joueurs ont répondu présent dans la personnalité, dans l’attitude et dans les efforts. On menait 3-0 mais ils sont revenus à 3-1, mais on a eu la victoire au bout. On a eu de la patience, on devait être bien en bloc, on savait qu’en grattant quelques ballons on pouvait aller vite en transition vers l’avant, c’est quelque chose qu’on sait faire. Notre force c’est de passer de l’état défensif à l’état offensif très rapidement. Le plan a bien fonctionné, les joueurs étaient à l’écoute et ils ont tous été récompensés de leurs efforts. Maintenant on va se replonger dans le championnat. On aura une petite finale à jouer face à Bruges pour la première place, c’est non négligeable de terminer en tête. »

Les joueurs ont-ils leur place pour une rotation dans l’équipe pro actuellement ? (L’E)

« C’est difficile de citer des noms. Parce qu’après, vous savez comme moi, je vous donne un nom ou deux, et demain c’est : ‘lui, il mérite d’y être.’ Comme si l’équipe pro n’était pas capable de juger… Il y a des joueurs de potentiel qui se rapprochent de plus en plus. Avec le temps, ils pourront prétendre entrer dans la rotation. Mais en haut, il y a du monde, il y a de la qualité, des joueurs d’expérience, ce n’est pas toujours évident d’intégrer des joueurs là-dedans. »