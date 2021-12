L’agression de Kheira Hamraoui et la garde à vue d’Aminata Diallo ont beaucoup affecté le vestiaire des féminines du PSG. Une grande partie de l’équipe a mal vécu cet événement extrasportif. Malgré cela, les joueuses ont tout de même pris part à plusieurs rencontres. Didier Ollé-Nicolle, l’entraîneur des féminines du PSG, a décrit au micro de Canal Plus l’état d’esprit du vestiaire après cette affaire.

« Depuis le match de Lyon, on a joué cinq fois, trois fois en championnat et deux fois en Champions League. On a gagné les cinq matches sans prendre de but. On a retrouvé un bon état d’esprit. Les trois, quatre jours avant de jouer Lyon ont été terribles. Ce n’est pas facile quand il y a une de nos joueuses qui s’est fait frapper, une autre en garde à vue. Une dizaine de nos joueuses n’ont pas dormi. Cette affaire a fait la une de tous les journaux. Une heure avant le match, il y avait encore des joueuses qui pleuraient dans le vestiaire. C’était difficile mais ça montre qu’il y a un vrai état d’esprit. Maintenant, les deux joueuses concernées ont repris l’entraînement avec nous. »