Les U19 du PSG corrigent Valenciennes (8-0)

Ce samedi, les jeunes du PSG ont affronté Valenciennes dans le cadre de la 14e journée du championnat des U19 Nationaux. Les joueurs de Zoumana Camara n’ont fait qu’une bouchée de l’équipe adverse, avec pas moins de 8 buts inscrits au cours de cette rencontre. Grâce à ce match maîtrisé de A à Z, les titis du club de la capitale restent leader du groupe A avec 37 points.

Les jeunes du PSG ont offert un véritable spectacle à ceux qui étaient présents au Stade George Lefèvre. Les Parisiens ont dû attendre la 26e minute de jeu pour ouvrir le score, par l’intermédiaire d’Ismaël Gharbi. Trois minutes plus tard, c’est Xavi Simons qui fait le break sur penalty. Le Néerlandais en rajoute une couche avec un but peu avant la pause. Yansane imite son coéquipier en inscrivant le quatrième but parisien (42e). Au retour des vestiaires, ce dernier inscrit un doublé pour porter le score à 5-0 (55e). Entré en jeu à 20 minutes de la fin du match, Gassama inscrit deux buts en l’espace de quatre minutes (78e, 82e). Ouvrant le score en première période, Gharbi marque un deuxième but (83e) et permet à son équipe de l’emporter 8 à 0. Quatre joueurs parisiens auront inscrit un doublé dans ce match face à Valenciennes.