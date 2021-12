Messi nommé pour le plus beau but du mois de novembre en Ligue 1

Lionel Messi n’a pas encore retrouvé tout son meilleur niveau depuis qu’il est arrivé au PSG cet été. Avec les Rouge & Bleu, il a participé à 12 matches toutes compétitions confondues pour 4 matches et trois passes décisives. En Ligue 1, il a marqué son premier – et pour l’instant – unique but contre le FC Nantes.

Un beau but, à la Messi, qui est en lice pour le plus beau but du championnat du mois de novembre. L’attaquant du PSG est en concurrence avec Miguel Trauco (Saint-Etienne), Jean-Ricner Bellegarde (Strasbourg), Lovro Majer (Rennes) et Ghislain Konan (Reims). Pour voter pour la Pulga, c’est par ici.