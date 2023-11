Les U19 du PSG se rendaient du côté d’Amiens ce samedi pour le compte de la 10e journée du championnat national. Un déplacement compliqué pour les Parisiens.

Avec une équipe qui a énormément évolué en comparaison de la saison dernière, la section U19 du PSG est lancée dans un exercice en dents de scie. 4e à l’aube de la 10e journée du championnat national U19, le club de la capitale avait d’ailleurs l’occasion de faire un bond au classement ce samedi. Il fallait, pour cela, arracher un résultat sur la pelouse d’Amiens. Ce qui n’a, malheureusement pour Zoumana Camara et ses ouailles, nullement été chose faite.

Une nouvelle défaite pour les U19 du PSG

Les Amiénois ont pris les devants à la demi-heure de jeu via Yanis Rafii (31′). Une demi-heure plus tard, c’est Michael Mortume qui faisait le break (60′). En supériorité numérique, le PSG réduisait l’écart avec le but d’Oumar Camara (80′). Le score n’évoluait finalement pas et les Parisiens n’avaient donc d’autres choix que de s’incliner en terre hostile. Malgré ce mauvais résultat, les Rouge et Bleu restent campés au pied du podium, toujours à la 4e position. Le week-end prochain, le PSG tentera de renouer avec le succès en championnat avec la réception de Chambly. Quelques jours avant, un déplacement périlleux du côté du Milan attend les Parisiens.