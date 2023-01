SRFC / PSG : Le CUP au rendez-vous au Roazhon Park

Le Paris Saint-Germain se déplace au Roazhon Park ce dimanche (20h45 sur Prime Video) pour y affronter le Stade Rennais. Pour cette rencontre de clôture de la 19e journée de Ligue 1 Uber Eats, les Rouge & Bleu pourront compter sur le soutien indéfectible de leur supporters.

Pour ce match face au Stade Rennais, le PSG pourra compter sur les retours de Kylian Mbappé et Achraf Hakimi sur le rectangle vert. Par ailleurs, les joueurs de Christophe Galtier pourront également compter sur la présence de leurs supporters dans les travées du Roazhon Park. En effet, selon les informations de France Bleu Paris, c’est près de 450 supporters parisiens qui sont attendus pour garnir le parcage visiteur de l’antre du Stade Rennais. Ces derniers seront intégralement des membres du Collectif Ultras Paris. Pour cette rencontre on ne peut plus importante sur le plan comptable, l’ambiance devraient donc être au rendez-vous.

A noter que le Roazhon Park sera à guichets fermés pour la réception du Paris Saint-Germain.