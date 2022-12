Zoumana Camara entraîne les U19 du PSG depuis l’été 2021. L’ancien défenseur central réussi de très belle choses avec les jeunes titis parisiens. Dans une interview accordée à l’Equipe, Papus a expliqué ne pas encore rêver du poste d’entraîneur de l’équipe première des Rouge & Bleu.

Après avoir pris sa retraite au PSG en 2015, Zoumana Camara est resté au club en tant qu’adjoint de Laurent Blanc. Il a gardé se poste sous, Unai Emery et Thomas Tuchel. Après le départ du technicien allemand à la fin de l’année 2020, il ne figurait pas dans le staff de Mauricio Pochettino. Papus Camara est devenu le coach des U19 du PSG à l’été 2021. Avec ses titis, il réalise de très belle chose. Détenteur du Brevet d’entraîneur professionnel de football (BEPF), il peut désormais entraîné des équipes professionnelles. Mais c’est encore un peu trop tôt pour lui. « Est-ce qu’il y a des années définies pour dire : « Ça y est, je suis prêt » ? Je ne raisonne pas comme ça. Mais plus les années avancent, oui, plus je me rapproche de la sortie« , assure Papus Camara dans une interview accordée à l’Equipe.

« Mon ambition ? Entraîner une équipe pro »

Ces dernières semaines, l’ancien défenseur central du PSG a été placé dans la liste des potentiels nouveaux entraîneurs de Brest. Mais il ne souhaiterait pas partir en cours de saison. « Ça me dérange. Car je prône des valeurs, de fidélité, d’honnêteté, et si derrière, à mi-parcours, je les lâche… Mon ambition ? Entraîner une équipe pro. Le niveau, c’est l’avenir qui le déterminera. C’est difficile de vous dire : « Je veux être à telle place. » Déjà, je veux franchir ce pallier et réussir à être performant. » Il a ensuite évoqué la possibilité d’entraîner l’équipe première du PSG dans le futur. « Si ça doit se faire, ça se fera. S’il y a de la réussite… Pour l’instant, ce n’est pas un rêve de me dire : « Un jour, j’entraînerai le PSG. »

La place des titis en équipe première

Zoumana Camara a ensuite évoqué la place des joueurs du centre de formation ont plus de place avec l’équipe première comparé aux années précédentes. « Il n’y a pas de différence. Quand un joueur est talentueux, comme Coman, Rabiot ou Augustin, il y parvient. Et ça continuera, Warren (Zaïre-Emery, 16 ans) et El Chadaille (Bitshiabu, 17 ans) y arrivent. La question que l’on doit se poser, c’est pour des joueurs qui ont un développement un peu plus lent et qui ont besoin d’étapes. La difficulté elle est là. Le club est en train de rapprocher la Nationale 3 pour permettre aux joueurs de se développer. » La création d’un club satellite pourrait aider ? « Ça pourrait être intéressant mais il faut que dans ce club satellite il y ait une philosophie, qui ressemble à ce que fait le PSG. Si vous avez une équipe qui balance des longs ballons ou que ça castagne, et que vous voulez de futurs Verratti ou Vitinha, ça va être un problème (sourire). »

« Warren Zaïre-Emery fait partie des plus grands espoirs que j’ai eus »

L’entraîneur des U19 du PSG qui a aussi évoqué son jeune joueur, Warren Zaïre-Emery, qui a déjà fait cinq apparitions avec l’équipe première à seulement 16 ans.

« Les voir avec les pros est déjà une satisfaction. On aimerait nous aussi qu’ils aient plus de temps de jeu mais la concurrence est féroce. Peut-être que dans des clubs de L 1, ils auraient beaucoup plus de temps de jeu. Le fait d’être au PSG, l’exigence, la qualité du groupe font que les minutes sont moindres. Ils doivent prendre leur mal en patience. On ne peut que l’apprécier. Il est respectueux, travailleur, à l’écoute. Il a une maturité hors norme. Le footballeur est talentueux, il a une qualité technique au-dessus de la moyenne, une grosse endurance et un pouvoir d’accélération, il a un peu tout, en fait (rires). Il fait partie des plus grands espoirs que j’ai eus.«