Les U19 du PSG ratent le coche face au Havre

Les U19 du PSG faisaient face au Havre ce samedi en marge de la 18e journée du championnat national. Une opposition qui a vu les Rouge et Bleu réaliser un nouveau faux-pas à domicile.

Les jeunes pousses parisiennes réalisent un exercice 2022-2023 extrêmement frustrant. Actuel quatrième au classement de son groupe, le PSG a la fâcheuse tendance à souffler le chaud et le froid en un laps de temps très court. Ce jour,, c’est l’équipe du Havre qui s’est présenté sur le terrain rouge et bleu pour le compte de la 18e journée. Et malheureusement, les joueurs de Zoumana Camara n’ont pu empêcher les visiteurs de repartir du stade Georges Lefèvre avec les trois points de la victoire.

Une défaite sur le fil

Pourtant, le PSG démarrait sa partie de la meilleure façon possible. En effet, Yoran Zague, lui le défenseur, lançait parfaitement les siens en ouvrant la marque dès la 10e minute de jeu (1-0. Problème, non désireux de baisser les bras aussi rapidement, les Havrais ne mettaient pas beaucoup de temps avant de réagir par l’intermédiaire de Steve Mgoura juste avant la demi-heure de jeu (1-1). Et finalement, lors du second acte, ce sont les visiteurs qui parvenaient à prendre un avantage précieux et définitif. Mokrane Bentouni ne se faisaient ainsi nullement prier pour tromper Louis Mouquet (1-2, 69′). Malheureusement, les Rouge et Bleu ne parvenaient donc pas à recoller au score. Score final : 1-2.

Le PSG concède ainsi un nouveau revers et reste cantonné à la quatrième place au classement avec 31 points. Pour ce qui est de la prochaine échéance, les Parisiens se déplaceront sur la pelouse du Havre, encore une fois donc, pour le match en retard de la 6e journée. Le coup d’envoi sera donné ce mercredi 8 février à partir de 14h30.

Le XI du PSG : Mouquet – Zague, El Hannach, Fernandez Veliz, Muntu Wa Mungu, – Mbappé, Kouakou, Michut – Bensoula, Lemina, Mukelenge