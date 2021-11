Les U19 du PSG s’imposent largement contre City

Le PSG et ses jeunes continuent de briller en Youth League. Les U19 ont éliminé Manchester City après s’être imposé 3-1. Les Titis, co-leaders du groupe A, disputeront la première place contre Bruges lors de la dernière journée, et donc une qualification directe pour les huitièmes de finale de la compétition.

Les jeunes joueurs parisiens ont surclassé les Cityzens grâce entres autres à Xavi Simons qui a encore été bon et auteur d’une passe décisive, mais c’est surtout Djeidi Gassama qui s’est particulièrement illustré grâce à un doublé (40e, 49e) avant de délivrer un caviar pour Wilson Odobert sur le troisième et dernier but Rouge & Bleu (3-0, 80e). Quelques minutes plus tard, Rico Lewis sauve l’honneur des « Sky Blues » (3-1, 84e). Les U19 comptent 11 points avant la dernière journée, les professionnels n’ont plus qu’à s’inspirer !