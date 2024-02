Ce dimanche après-midi, l’équipe U19 du PSG recevait le Stade de Reims dans le cadre de la 18e journée du championnat de France U19. Et les titis ont surclassé les Rémois (5-0).

Comme l’équipe première, les U19 du PSG jouaient ce week-end. Les joueurs de Zoumana Camara recevaient le Stade de Reims dans le cadre de la 18e journée du championnat de France groupe A. Leader, le club de la capitale voulait conserver sa place face au huitième du championnat. Cette rencontre, qui se jouait au Campus PSG, va être une formalité pour les titis.

Ethan Mbappé s’offre un doublé

Sous les yeux de Luis Enrique et d’une partie de son staff, mais également de Kylian Mbappé, qui s’est entraîné normalement ce dimanche, Presnel Kimpembe, Nuno Mendes et Danilo, les jeunes joueurs du PSG se sont largement imposés contre les Rémois. Présent dans le groupe de Luis Enrique pour le match contre Lille, Ethan Mbappé s’est offert un doublé (25e, 90e). Ibrahim Mbaye s’est, lui aussi, offert un doublé (61e, 75e), alors qu’Etienne Michut avait inscrit le deuxième but de la rencontre en toute fin de première mi-temps (45e). Avec ce succès, le PSG conserve sa place de leader, à égalité avec Amiens, vainqueur aussi de son côté face à Montrouge. Prochain match pour les titis, la 19e journée du Championnat National U19, dimanche prochain à 14h30.