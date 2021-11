Solidement installés en tête de leur championnat national, les U19 du PSG se sont également octroyés une place en 8e de finale de la Youth League grâce à un succès sur la pelouse de Manchester City (1-3). Forts de cette superbe performance, les jeunes pousses parisiennes avaient rendez-vous ce dimanche avec un déplacement sur la pelouse de Caen.

Une partie que les joueurs de Zoumana Camara ont remporté sur le score net de 3-0. Privés de Lucas Lavallée, Xavi Simons et Edouard Michut, tous convoqués avec le groupe professionnel, les titis rouge et bleu ont fait la différence grâce à Yansané en début de partie. Puis, dans les dernières minutes, Gharbi et Tayamoutou sont venus entériner ce succès. Le PSG, avec 34 unités, possède désormais 7 points d’avance sur son plus proche poursuivant. La prochaine échéance pour El Chadaille Bitshiabu et ses coéquipiers sera face à Valenciennes le 4 décembre prochain pour le compte de la 15e journée au stade Georges Lefèvre.

Le XI du PSG pour cette partie :

Mouquet, Bodiang, El Hannach, Bitshiabu, Najeh, Zaire-Emery, Kari, Gharbi, Noireau-Dauriat, Gassama, Yansane.